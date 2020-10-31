رامي ياسين: مجلس النقابة على قلب رجل واحد من أجل خدمة الصحفيين

قال وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، الكاتب الصحفي رامي ياسين، إن مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية على قلب رجل واحد من أجل هدف واحد وهو خدمة الزملاء الصحفيين بالإسكندرية، مثمنًا جميع الزملاء الذين مارسوا عملهم وأدوا أدوارهم في الفترة السابقة بدأب وإخلاص.





وأشار ياسين، في تصريحات صحفية، إلى أن الانتخابات جاءت بصورة حضارية مشرفة تليق بالجماعة الصحفية، مضيفًا أن نقابة الصحفيين بالإسكندرية كانت وستظل علي مدار تاريخها منذ عشرات السنين بيت لكل صحفي و منبر للتعبير عن رأيه الحر.





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وشدد أن مجلس النقابة بتشكيله الجديد يسعى إلى مواصفة تقديم الخدمات النقابية للزملاء، وتفعيل العمل النقابي المؤسسي الذي يهدف في المقام الاول الي خدمة الزملاء وتوفير الدعم القانوني والخدمي لجميع الصحفيين.





ونوه وكيل النقابة إلى أنه سيسعى جاهدًا إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي، والذي يشمل الارتقاء بالخدمات الصحية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل مستمر للزملاء نظرًا للتسارع التكنولوجي المهول حاليًا، وإنشاء اللجان النقابية، وتقديم الدعم القانوني للزملاء الصحفيين، وتعزيز سبل التعاون مع النقابات المهنية والمؤسسات الثقافية، وتوفير كتيب للصحفيين وأسرهم بجميع التعاقدات والمميزات والخصومات المتاحة لجميع الخدمات.









وقد عقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ فكري عبدالسلام، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، اجتماعًا اليوم السبت، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتشكيل هيئة المكتب، في أول اجتماع بعد انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت الأربعاء الماضي.





وخلال الاجتماع تم اختيار كل من رامي ياسين، وعمرو حافظ وكيلين للمجلس، والأستاذ السيد سعيد، سكرتير عام للنقابة الفرعية، والأستاذ هاني العوضي أمينًا للصندوق.





يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين بالإسكندرية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، فوز الكاتب الصحفي فكري عبدالسلام مدير مكتب الأهرام بالإسكندرية بمقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وفوز رامي ياسين وبسمة الشحات وهاني العوضي بمقاعد أعضاء النقابة الفرعية.