AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لو بتنسى.. أفضل تطبيقات لحفظ كلمات السر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:01 م
أفضل تطبيقات لحفظ
أفضل تطبيقات لحفظ كلمات السر
Advertisements
ندى على
يعد الحفاظ على وضع كلمات السر القوية؛ من أهم العوامل التى تجعل هاتفك الذكى أو جهاز اللاب توب الخاص بك فى أمان، وبعيدا عن الهجمات الإلكترونية المتزايدة التى تؤدى عادة إلى تسريب بياناتك وصورك الشخصية على الإنترنت، ولكن هناك بعض المشكلات التى تواجه العديد من المستخدمين وهى نسيان كلمات السر الخاصة بهم على موقع معين أو عدد من المواقع. 

وبحسب موقع Android Police  فإن هناك عددا من التطبيقات التى تقوم بحفظ كلمات سر المواقع للمستخدمين، كما تحتوى هذه التطبيقات على عدد من الميزات التى توفر حماية من اختراق كلمات السر، وتكون بمثابة المخلص للمستخدمين الذين يملكون حسابات كثيرة على المواقع ولا يستطيعون حفظ كل هذا الكم الهائل من كلمات السر، ومن هذه التطبيقات : 


1- تطبيق NordVPN  

ويعمل التطبيق على حفظ جميع بياناتك، ويقوم بحماية المستخدمين من الاختراقات التى تحدث لهم، كما أنه يمنع التطبيقات الأخرى من التجسس عليك، ومشاهدة بياناتك، ويحميك من روابط التسلل التى تدخل للهاتف بدون اذن من المستخدمين للتجسس عليهم، كما أنه يحميك من اختراقات شبكات الواى فاى الغير معروفة والمفتوحة والتى يكون أغلب من يديرها هاكرز. 

2- تطبيق Keeper 

هو تطبيق سريع ومتكامل، حيث يخزن الملفات والمستندات من أي نوع ، كما يقدم عدد كبير من ميزات الأمان، مثل استخدام البصمة عند فتحه، كما يحتوى على مساحة تخزين للبيانات المهمة والوثائث تصل إلى حوالى 10 جيجا بايت. 

3- LastPass 

ويعد واحدا من أفضل التطبيقات التى تقوم بحفظ كلمات السر للمستخدمين، ويوفر التطبيق مساحة تخزين ملفات على الإنترنت تبلغ 1 جيجابايت ومراقبة شبكة الإنترنت المظلمة لحساباتك، كما يعمل التطبيق على هواتف أندرويد وآيفون كما يعمل على أنمة الويندوز وأجهزة ماك من آبل . 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتأمين حساباتك.. أفضل 5 نصائح لوضع كلمات سر قوية

للحفاظ على بياناتك المهمة على هاتفك.. 5 نصائح عليك اتباعها

خطر كبير.. 8 أخطاء شائعة عند وضع كلمات سر

أفضل طرق لحماية حسابك من الاختراق على إنستجرام

لعدم سرقة بياناتك.. أفضل تطبييقات لحمايتك من الاختراق

ثمنها تدمير هاتفك.. 7 أخطاء يومية يقع فيها أغلب المستخدمين

ترشيحاتنا

في الثانية 45..وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام طلائع الجيش

روب أبيض.. مريهان حسين تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

أول رد فعل من السديس بعد محاولة اقتحام المسجد الحرام

فيديوجراف.. كواليس إعلان خطوبة بشرى

لـ السيدات فوق الأربعين.. احذري هذه العلامات تشير لمرض خطير

ليفربول ضد ويست هام .. محمد صلاح يسجل التعادل في شباك فابيانسكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. انطلاق بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين| شاهد

3 أيام تفصل أمريكا عن لحظة الصفر.. رعب من حرب كبرى ليلة الانتخابات.. ومسئولو الأمن: نستعد لموجات عنف عفوية ومخططة.. صور

للستات بس .. 8 تمارين لعلاج المشاكل الصحية والجنسية