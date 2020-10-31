لو بتنسى.. أفضل تطبيقات لحفظ كلمات السر

يعد الحفاظ على وضع كلمات السر القوية؛ من أهم العوامل التى تجعل هاتفك الذكى أو جهاز اللاب توب الخاص بك فى أمان، وبعيدا عن الهجمات الإلكترونية المتزايدة التى تؤدى عادة إلى تسريب بياناتك وصورك الشخصية على الإنترنت، ولكن هناك بعض المشكلات التى تواجه العديد من المستخدمين وهى نسيان كلمات السر الخاصة بهم على موقع معين أو عدد من المواقع.





وبحسب موقع Android Police فإن هناك عددا من التطبيقات التى تقوم بحفظ كلمات سر المواقع للمستخدمين، كما تحتوى هذه التطبيقات على عدد من الميزات التى توفر حماية من اختراق كلمات السر ، وتكون بمثابة المخلص للمستخدمين الذين يملكون حسابات كثيرة على المواقع ولا يستطيعون حفظ كل هذا الكم الهائل من كلمات السر، ومن هذه التطبيقات :









1- تطبيق NordVPN





ويعمل التطبيق على حفظ جميع بياناتك، ويقوم بحماية المستخدمين من الاختراقات التى تحدث لهم، كما أنه يمنع التطبيقات الأخرى من التجسس عليك، ومشاهدة بياناتك، ويحميك من روابط التسلل التى تدخل للهاتف بدون اذن من المستخدمين للتجسس عليهم، كما أنه يحميك من اختراقات شبكات الواى فاى الغير معروفة والمفتوحة والتى يكون أغلب من يديرها هاكرز.





2- تطبيق Keeper





هو تطبيق سريع ومتكامل، حيث يخزن الملفات والمستندات من أي نوع ، كما يقدم عدد كبير من ميزات الأمان، مثل استخدام البصمة عند فتحه، كما يحتوى على مساحة تخزين للبيانات المهمة والوثائث تصل إلى حوالى 10 جيجا بايت.





3- LastPass



