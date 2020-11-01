وزيري: فكرة تنفيذ متحف في شرم الشيخ موجودة منذ سنة 1999.. فيديو









قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار ، إن اليوم بالنسبة الينا عرس وسعادة وهذا بسبب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الي 3 متاحف في يوم واحد في 3 محافظات مختلفة .





وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، إن فكرة عمل متحف في شرم الشيخ كانت موجودة منذ سنه 1999 وبدأ العمل سنة 2003 وعندما جاء عام 2011 توقفت جميع المشاريع الخاصة بالآثار .





وزيري ، ان متحف شرم الشيخ يحتوي علي 5 الاف و 200 قطعة اثرية يحكو قصة الحياة علي أرض مصر، مؤكدا علي ان المتحف يحتوي علي قاعة ملكية ويوجد بها ابرز الملوك وتأثيرهم علي الحضارة المصرية . وأوضحالشيخالحياةأرضوتأثيرهم



