AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيري: فكرة تنفيذ متحف في شرم الشيخ موجودة منذ سنة 1999.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
Advertisements
إبراهيم القادري


قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار ، إن اليوم بالنسبة الينا عرس وسعادة وهذا بسبب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الي  3 متاحف في يوم واحد في 3 محافظات مختلفة .

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه  ، إن فكرة عمل متحف في شرم الشيخ كانت موجودة منذ سنه 1999 وبدأ العمل سنة 2003  وعندما جاء عام 2011 توقفت جميع المشاريع الخاصة بالآثار .

وأوضح وزيري ، ان متحف شرم الشيخ يحتوي علي 5 الاف و 200 قطعة اثرية يحكو قصة الحياة علي أرض مصر، مؤكدا علي ان المتحف يحتوي علي قاعة ملكية ويوجد بها ابرز الملوك وتأثيرهم علي الحضارة المصرية .

وتابع : ان هذا المتحف به مقتنيات تعرض لأول مرّة، مؤكدا علي أن متحف شرم الشيخ هو مقصد سياحي مهم جدا بالنسبة الي العالم .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية.. رئيس الوزراء يتفقد متحف الحضارة بالفسطاط

جمال نور الدين: افتتاح متحف كفر الشيخ وربطه بمسار بيت العائلة المقدسة قريبًا

افتتاح السيسي ثلاثة متاحف كبرى بجنوب سيناء والدلتا والقاهرة يؤكد استعادة مصر مكانتها السياحية

العناني يعلن اكتشافات أثرية جديدة.. ويكشف عن مفاجآت في الأهرامات

وزيري: لأول مرة في تاريخ مصر والعالم يتم افتتاح 3 متاحف مصرية في وقت واحد.. فيديو

وزيري يكشف تفاصيل متحف مدينة شرم الشيخ السياحية بعد افتتاحه.. فيديو

ترشيحاتنا

علامة في العين تشير للإصابة بـ سرطان الدماغ

حكم التسبيح باليد اليسرى والحكمة من الاستغفار عقب الصلاة .. الإفتاء توضح

متوجًا باللقب الـ42 .. الأهلي يفوز على طلائع الجيش 3-0.. فيديو

هاني شاكر: حبس حمو بيكا دليل على مكانة وهيبة نقابة الموسيقيين

انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

75 دقيقة.. الاهلي يتراجع هجوميًا وطلائع الجيش يحاول تقليص الفارق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع فتحي وقميص مؤمن زكريا وسيلفي رانيا علواني أبرز مشاهد ليلة تتويج الأهلي بالدوري.. صور

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات