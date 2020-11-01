ائتلاف أولياء أمور مصر: نحتاج تركيب كاميرات مراقبة في المدارس

أصدرت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر ، بيانا اعلاميا ناشدت خلاله وزارة التربية والتعليم ، بضرورة تفعيل كاميرات المراقبة في المدارس .





قالت الحزاوي : إن وجود كاميرات مراقبة في المدارس، سيساعد إلي حد كبير في تحقيق الانضباط اللازم لسلوك الطلاب.





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وعبرت الحزاوي عن استيائها الشديد من الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي ظهر فيه بعض الطلاب وهم يدمرون أثاث الفصل الخاص بهم بشكل ليس فيه أي شعور بالمسئولية من جانبهم.





وقالت الحزاوي : ان هذا السلوك فردي بين الطلبة ولم يتحول إلى ظاهرة في جميع المدارس ، ولكن لا يجب أن يمر مرور الكرام ، حيث يلزم معرفة ما الذي يجعل الطلاب يلحقون الضرر بمدرستهم التي من المفترض أن يعتبرونها بيتهم التاني.





وأضافت الحزاوي : من الصعب هنا إلقاء اصابع الاتهام إلى إدارة المدرسة ا، فالمسئولية الكبرى هنا تقع علي الاسرة التي تخلت عن مهمتها الرئيسية في تربية الابناء ، وتركت ابناءها فريسة لتقليد فيديوهات غير مصرية بها سلوكيات عنيفة لا تتناسب معنا.





وتري الحزاوي أنه من اهم الحلول ان يكون بين البيت والمدرسة تواصل دائم بحيث ينبه الاب عما بدر من ابنه ، حتى يستطيع الاب ارشاد الابن ويتم ذلك من خلال اجتماعات لأولياء الامور والمدرسين ، مؤكدةً أنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق عودة تفعيل مجالس الاباء في جميع مدارس الجمهورية .





وعلى جانب آخر .. زار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، أمس السبت، المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، مدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، بمستشفى سمنود العام للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاعتداء من قبل إحدى أولياء الأمور بآلة حادة مما نتج عنها إصابته بجرح عرضي بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى.





ونقل حجازي، رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم عبدالمنعم سعد، بتمنى الشفاء العاجل له، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم القانوني له، ومشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوضا تمامًا.





وفي سياق آخر تفقد نائب الوزير لشئون المعلمين، سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث إطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.



