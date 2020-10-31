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لمرضى السكر والكلى.. تعرف على فوائد الحرنكش

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك  فوائد الحرنكش الصحية.

فوائد الحرنكش لمرضى السكري:
يعد الحرنكش من الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي، إذ يحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان ومنها الفركتوز، ما يساعد على التقليل من معدل السكر بالدم ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.
 
فوائد الحرنكش للضغط:
الحرنكش مهم للتقليل من ضغط الدم المرتفع، إذ يحتوي على مواد كيميائية طبيعية، منها الكاروتينات والبوليفينول التي تحافظ على ألياف البكتين بالجسم، والتي لها دور في تنظيم ضغط الدم والسيطرة على ارتفاعه والتقليل من الكوليسترول الضار ما يحافظ أيضا على صحة القلب.

فوائد الحرنكش للجهاز المناعي:
تناول الحرنكش يساعد على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي، ما يحمي الجسم من التعرض إلى العدوى والفيروسات التي من الممكن أن يتعرض إليها، فضلا على أنه يساعد على التقليل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

فوائد الحرنكش للعين:
الحرنكش فاكهة مميزة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ والكاروتينات التي تعد مهمة للحفاظ على صحة العين وحمايتها من التعرض إلى الأمراض المختلفة، ومنها إعتام عدسة العين والتنكس البقعي الذي يتعرض له كبار السن.
 
فوائد الحرنكش للعظام:
يحتوي الحرنكش على الفسفور والكالسيوم ما يساعد على الحفاظ على صحة العظام، فضلا على أن الحرنكش يحتوي على البكتين الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور، ما يحمي العظام من بعض الأمراض ومنها الهشاشة والتهاب المفاصل والروماتيزم.

فوائد الحرنكش للرجيم:
يساعد الحرنكش على التقليل من الوزن الزائد، إذ إنه قليل الدسم وقليل السعرات الحرارية، فضلا عن احتوائه على الألياف والكربوهيدرات التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

فوائد الحرنكش للكلى:
يعد الحرنكش مدرا طبيعيا للبول، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء ما يساعد على التخلص من السموم والأملاح الزائدة بالجسم والمحافظة على صحة الكلى ويمنع تكون الحصوات، فضلا على أنه يمنع الإصابة بالالتهابات بالمسالك البولية.

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