أحمد فتحي يودع جماهير الأهلي برسالة اعتذار بعد رحيله إلى بيراميدز

ودع أحمد فتحي لاعب فريق الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، عقب الفوز على طلائع الجيش، أمس السبت، في ختام الدوري والتتويج بالدرع رقم 42 في تاريخ الأحمر.

وقال فتحي عقب اللقاء في تصريحات لقناة الأهلي: "قرار رحيلي كان صعبا للغاية: أرحل عن الأهلي بعد 12 عاما قضيتها بين جدرانه عاصرت خلالها الكثير من لحظات السعادة وأيضا لحظات صعبة أخرى".

وأضاف: "أشكر الله على السنوات التي قضيتها مع الأهلي وأشكر جماهير النادي التي لم تخذلني أبدا وأشكر إدارات النادي المختلفة وكذلك اللاعبين الذي لعبت معهم سابقا وحاليا".

وتابع فتحي: "قضيت 12 عاما صعبة في الأهلي وفي النهاية وفقني الله أن أرحل عن النادي بهذه الطريقة وأقول لجماهير الأهلي إنني لن أنساهم وهذه هي طبيعة الحياة".

وأتم فتحي المنتقل حديثا لصفوف بيراميدز: "أرجو ألا يكون هناك أحد الجماهير غاضب مني وألا أكون قد قصرت في أي شيء طوال 12 عاما لي مع الأهلي وأتوجه بالاعتذار لأي فرد من جمهور الأهلي يشعر تجاهي بالغضب".