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رياضة

نادر السيد: أحمد فتحي أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن أحمد فتحي، أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم لما قدمه من أداء مميز مع الأهلي.

وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten   مع الإعلامي محمد فاروق أن فتحي يُعد من أهم العناصر الأساسية المهمة للأهلي التي كانت لها تأثير قوي هذا الموسم، خاصة أنه شارك في الكثير من المراكز وقدم أداء مميزا.

وتابع أن فتحي شارك في كل البطولات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر ومستواه ثابت ويلعب بروح عالية جدًا ، ومن الطبيعي تتويجه بلقب أفضل لاعب في مصر هذا الموسم.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وفاز الأهلي على منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة. 


وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الادارة.

سجل أهداف الأهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا. 

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