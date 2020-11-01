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رياضة

الرقم القياسي.. فيفا يحتفي بتتويج الأهلي بالدوري رقم 42

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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محمد سمير
احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتتويج الأهلي بلقب الدوري المصري .

وكتب الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر: "الأهلي بطل الدوري المصري 2019 – 2020 عن جدارة للمرة الخامسة على التوالي".

واستعرض الفيفا الرقم القياسي الخاص بعدد مرات تتويج الأهلي بالدوري برصيد 42 مرة وحصده 89 نقطة وهو أعلى رصيد نقاط في تاريخ الدوري المصري.

وأصبح الأهلي صاحب أقوى هجوم برصيد 74 هدفا وصاحب أقوى دفاع باستقبال 8 أهداف وحقق 28 فوزا معادلًا رقمه السابق.

ووجه حساب الفيفا التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره بعد هذا التتويج.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في آخر مباريات الدوري المصري.

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