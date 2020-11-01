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رياضة

علي لطفي: رحيل إكرامي عن الأهلي سبب بقائي مع الفريق

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
علي لطفي
علي لطفي
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محمد سمير
أعرب علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق قاتل من أجل بلوغ هذه اللحظة والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخ النادي.


واضاف على لطفى فى تصريحات تلفزبونبة لبرنامج ملعب اون انه يتمني التتويج بدورى أبطال إفريقيا ولا يهمه اسم المنافس ان كان الزمالك أو الرجاء فحلمه هو تحقيق البطولة الافريقية التاسعة مع الاهلى .

وكشف لطفي انه سبق وطلب الاعارة لناد اخر حبا فى المشاركة ولكنه يتمنى الاستمرارية مع الاهلى، موضحا ان رحيل شريف اكرامى تسبب فى تأجيل فكرة رحيله عن الاهلي.

وتابع حارس مرمى النادى الأهلى: مصطفى شوبير أخويا وحارس كبير وأحمد طارق سليمان وهما من الحرس الواعدين ولهما مستقبل كبير.. المنافسة بين حراس المرمى لا تعنى انقطاع العلاقات بينهم".
 
ووجه لطفي التهنئة لزميله محمد الشناوي، بعدما نجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة على مدى 28 مباراة هذا الموسم.
 
وأكد أن الفريق سيغلق صفحة الدوري سريعًا من أجل التركيز في النهائي الإفريقي، الذي يعد التحدي الأكبر للفريق هذا الموسم.
 
وشدد لطفي على أن الإصابة التي تعرض لها، بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في تدريبات الفريق، بعدما تعرض لكدمة في كرة مشتركة مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش.

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