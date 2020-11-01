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فن

هاني رمزي يهنئ خالد الصاوي لتكريمه في مهرجان الجونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان هانى رمزى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر هاني رمزي فى الصورة من خلال حفل الجونة برفقة الفنان خالد الصاوى وهو يهنئه على تكريمه فى المهرجان.

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وكتب معلقا على الصورة: "ألف مبروك لأخويا خالد الصاوى على تكريمه بمهرجان الجونة السينمائي وتستاهل اكتر يا صاحبى".

‎الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما

‎كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي

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