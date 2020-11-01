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فن

زي العسل.. هاني رمزي يغازل جوهرة في الجونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان هانى رمزى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصورة خلال حفل ختام مهرجان الجونة برفقه الراقصة الاستعراضية جوهرة.

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وكتب معلقا على الصورة:" جوهره زى العسل".

واستمر مهرجان الجونة  حتى 31 من شهر أكتوبر ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

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