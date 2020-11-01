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رياضة

ليلة تتويج الأهلي بدرع الدوري.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار والجماهير تتغنى بوفائها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:11 ص
مؤمن زكريا و اسرته
مؤمن زكريا و اسرته
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محمد سمير
توج النادي الاهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وخطفت زوجة مؤمن زكريا، نجم الأهلي، أمس السبت، الأضواء خلال حفل تسليم درع الدوري لموسم (2019–2020) للفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

ولم تسع زوجة مؤمن زكريا -الغير محبة للظهور الإعلامي- لكل هذه الضجة والإشادات، التي حصلت عليها اليوم من الجماهير وعشاق كرة القدم.

مرض مؤمن
ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر، جعله يبتعد عن الملاعب فترة طويلة، حيث كانت آخر مباراة له مع الأهلي في ديسمبر 2018.

ورغم الغياب الطويل، حضر مؤمن زكريا بصحبة أسرته الصغيرة، مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري للعام الخامس على التوالي.

حضور نادر
حضور زوجة مؤمن زكريا، وابنه مالك، لفت الأنظار بشدة خلال المباراة، وهتفت جماهير الأهلي القليلة الحاضرة بشدة للاعب لرفع معنوياته.

زوجة مؤمن زكريا، لا تحب الظهور الإعلامي، ومنذ زواجهما قبل 3 سنوات، لم تظهر سوى في مناسبتين.

الأولى كانت منذ ما يقرب من عام، والتقطتها الكاميرات تبكي بشدة أثناء تكريم زوجها على هامش استلام الأهلي درع الدوري الـ41 بأحد الفنادق.

والمرة الثانية كانت، أثناء وقوفها بجوار زوجها، أثناء تكريمه لحظة استلام القلعة الحمراء درع الدوري رقم 42.

إشادة واسعة
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإشادات واسعة لوقوف زوجة مؤمن زكريا بجانب زوجها المريض منذ عامين، والذي يواجه محنه كبيرة، خاصة بعدما التقطته الكاميرات وهو يتكئ عليها لمساعدته على نزول السلم.

وأطلق المغردون، هاشتاج بعنوان "#زوجة_مؤمن_زكريا"، وكتب أحدهم: "زوجه مؤمن زكريا مثال للزوجة اللي تشيلك في تعبك وكسرك قبل قوتك وفرحك وتصون العشرة، زوجة مؤمن مثال لبنت الأصول علي المرة قبل الحلوة معاك".

وكتب آخر: "أنا متأكد أن جزء كبير من صبر مؤمن زكريا، على فترة مرضه كان بسبب زوجته، الضغط النفسي الذي عاشاه سوايا، بعده عن الملاعب والأضواء، مستقبله اللي انتهى بدري .. كل هذا الراجل لا يستطيع تجاوزه وحيدًا، الراجل في مثل هذة الأزمات، يكون ابن زوجته، تسنده وتتحمله".

ووضع ثالث صورة لزوجة اللاعب وكتب: "عاشر أصيلا إذا جار الزمان عليك يجود"، وغرد آخر قائلًا: "صاحبة اللقطة اليوم هي زوجة مؤمن زكريا، كل كلمات الاحترام والتقدير تقف عاجزة أمامها".

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