نور السيد ينتقل من الاتحاد السكندري إلى الجونة

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على انتقال قائد فريق الكرة بالنادي نور السيد إلى نادي الجونة، بعد قبول العرض المالي.





كما تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته المالية لدى زعيم الثغر من أجل إتمام التعاقد مع النادي الساحلي.





يأتي رحيل اللاعب عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق، والتي تم على إثرها إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي بقرار من الجهاز الفني ومجلس الإدارة.



