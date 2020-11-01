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رياضة

نور السيد ينتقل من الاتحاد السكندري إلى الجونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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محمد سمير
وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على انتقال قائد فريق الكرة بالنادي نور السيد إلى نادي الجونة، بعد قبول العرض المالي.

كما تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته المالية لدى زعيم الثغر من أجل إتمام التعاقد مع النادي الساحلي.

يأتي رحيل اللاعب عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق، والتي تم على إثرها إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي بقرار من الجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وحاول حسام حسن، المدير الفني الجديد للاتحاد، التواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية عقب تسلمه المهمة، إلا أن نور رفض العودة لزعيم الثغر مرة أخرى.

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