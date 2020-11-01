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منوعات

الملكة إليزابيث تهرب من قيود فيروس كورونا داخل مزرعة وقلعة وندسور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

هربت الملكة اليزابيث من قيود فيروس كورونا في قلعة وندسور لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة مع الأمير فيليب في ساندرينجهام ، حسبما كشفت صحيفة  ذا صن البريطانية.


وأوضحت الصحيفة أن بعد عودة الملكة  إلى العمل ، كانت بعيدة عن دوق إدنبرة خلال الشهر الماضي  لكنها سافرت يوم الخميس إلى Wood Farm - في الوقت المناسب تمامًا لرؤيته قبل عودة بريطانيا إلى الحجر الصحي مجددا.


 ومن المتوقع أن تعود الملكة إلى وندسور مطلع هذا الأسبوع.


وأفادت الصحيفة بأن الملكة تعشق الذهاب مزرعتها المكونة من خمس غرف نوم لتسعيد ذكريات جميلة من أيام شبابها، حيث تقوم الملكة بالطهي بينما يقوم الدوق بالاستحمام.


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