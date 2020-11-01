اكتشفها بسرعة.. أعراض قرحة المعدة وأهم النصائح للعلاج

تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار وتصيب عددا كبيرا من المصريين، لذلك إليك أسباب الإصابة بها وأعراض الإصابة بها يقدمها موقع برايت سايد.
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طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة...
تعد أبرز أسباب قرحة المعدة الاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية و التدخين.
أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث فهى عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر) وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب (قرحة المعدة) وآلام المعدة التي توقظك في الليل والشعور بالشبع بسرعة
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ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.
طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة...
وبعيد عن أسباب وأعراض القرحة كشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة...
1. القرنبيط
يحتوي القرنبيط ، على مادة السلفورافان و يعتبر القرنبيط أيضًا مصدرًا لفيتامين سي والألياف.
2. الفجل
تناول الفجل الأبيض كل يوم للقضاء على أسباب التهاب بطانة المعدة وصعوبة الهضم ومشاكل المعدة.
3. التفاح
يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة، ويحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة .
4. الفراولة
غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة، إلى جانب ذلك ، تساعد أيضًا في تقوية بطانة المعدة. تناول كوب واحد من الفراولة يوميًا .