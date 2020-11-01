AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اكتشفها بسرعة.. أعراض قرحة المعدة وأهم النصائح للعلاج

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
تعد قرحة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار وتصيب عددا كبيرا من المصريين، لذلك إليك أسباب الإصابة بها وأعراض الإصابة بها يقدمها موقع برايت سايد. 

اقرأ أيضا: احميه من فقر الدم.. 8 نصائح لـ علاج نقص الحديد لدى الأطفال

تعد أبرز أسباب قرحة المعدة الاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية و التدخين.

أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث فهى عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر) وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب (قرحة المعدة) وآلام المعدة التي توقظك في الليل والشعور بالشبع بسرعة
-
ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.

طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة...

وبعيد عن أسباب وأعراض القرحة كشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة...


1. القرنبيط 

يحتوي القرنبيط ، على مادة السلفورافان و يعتبر القرنبيط أيضًا مصدرًا لفيتامين سي والألياف. 

2. الفجل 

 تناول الفجل الأبيض كل يوم للقضاء على أسباب التهاب بطانة المعدة وصعوبة الهضم ومشاكل المعدة.

3. التفاح 

يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة، ويحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة  .

4. الفراولة 

غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من القرحة، إلى جانب ذلك ، تساعد أيضًا في تقوية بطانة المعدة. تناول كوب واحد من الفراولة يوميًا . 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشفها بسرعة.. أعراض قرحة المعدة

طرق علاج قرحة المعدة.. ومتى تلجأ للجراحة؟

احترس.. هذه الأدوية تسبب القرحة

بدون أدوية.. 5 أطعمة تعالج قرحة المعدة في دقائق

تصيب الكثير.. اِعرف أسباب وأعراض قرحة المعدة.. والطرق الطبيعية لعلاجها

تصيب الكثير| اِعرف أسباب وأعراض قرحة المعدة واكتشفها بسرعة.. و5 أطعمة للعلاج في دقائق

ترشيحاتنا

ضبط زوجة لمحاولتها إدخال قطعتين حشيش لزوجها السجين في سوهاج

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 40 شخصًا

ضربة موجعة لـ زيدان في ريال مدريد قبل موقعة إنتر ميلان

هل الذهب المخزن لوقت الحاجة عليه زكاة ؟ .. دار الإفتاء تجيب

ليلة تتويج الأهلي بدرع الدوري.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار والجماهير تتغنى بوفائها

نادر السيد يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة سيارة أنقذت أحمد السقا.. فتركها وقفز فى النيل.. صور

"معسلة أوى يا بطاطا".. تعرف على أشهر عربات عشقها المصريون..صور

بصورة على انستجرام.. محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في الهالوين