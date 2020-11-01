اكتشفها بسرعة.. أعراض قرحة المعدة وأهم النصائح للعلاج

أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث فهى عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل (قرحة الاثني عشر) وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب (قرحة المعدة) وآلام المعدة التي توقظك في الليل والشعور بالشبع بسرعة

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ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.