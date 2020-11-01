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فن

كريستينا أجيليرا تحتفل بالهالوين بإطلالة مرعبة.. صور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
كريتسينا اغيلرا
كريتسينا اغيلرا
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شروق ابراهيم
أطلت النجمة العالمية كريستينا أجيليرا بإطلالة مرعبة على جمهورها من خلال صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد الهالوين.


وظهرت كريستينا أجيليرا بمكياج صارخ وفستان أسود جلد طويل.


يشار إلى أن آخر ألبومات كريستينا أجيليرا هو liberation، الذي طرح عام 2018 وحقق نجاحا كبيرا آنذاك.


وقامت كريستينا أجيليرا بجولة حفلات وعروض عبر الولايات، وتمت بنجاح منقطع النظير. في سبتمبر 2000، قدمت ألبومها الثاني، Mi Reflejo الذي ضم أيضا أغاني بالإسبانية، والذي قدم الكثير من النجاح. وفي أكتوبر 2000، أصدرت ألبومها الثالث، My Kind of Christmas.


في فبراير 2001، كانت كريستينا أجيليرا قد ترشحت في حفل توزيع جوائز الغرامي الثالث والأربعين لجائزة أفضل أداء صوتي لمغنية بوب لكن قطفت الجائزة مايسي جراي. في أكتوبر 2002، قدمت ألبومها الرابع Stripped الذي يحتوي علي الأغاني "Beautiful"، و"Fighter"، و"Dirrty"، وأيضا "The Voice Within

كريستينا أجيليرا تحتفل بالهالوين بإطلالة مرعبة.. صور
كريستينا أجيليرا تحتفل بالهالوين بإطلالة مرعبة.. صور

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