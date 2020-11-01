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هل تسقط الأمطار في مباراة الزمالك والرجاء؟.. الأرصاد تجيب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
نادي الزمالك والرجاء
نادي الزمالك والرجاء المغربي
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه في حالة سقوط الأمطار في مباراة الزمالك والرجاء، سيتم الإبلاغ والمتابعة بشكل دوري، مؤكدة أن هناك تنسيقا كاملا بين هيئة الأرصاد واتحاد الكرة، لأخذ كل الاحتياطات.

ولفتت الدكتورة إيمان شاكر -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"-، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية، اليوم، والتي بدأت بالفعل بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار، حتى الغد، موضحة أن سلاسل جبال البحر الأحمر شهدت أمطارا رعدية شديدة، بالأمس، مما أدى لإغلاق بعض الطرق.

وتابعت أن مناطق رأس غارب - الزعفرانة - قنا - سفاجا- القصير، من المحتمل تعرضها، خلال الفترة الحالية لأمطار رعدية، تصل لحد السيول.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا في الأيام المقبلة، لتصل إلى 25 درجة مئوية في آخر الأسبوع الحالي.

ونصحت بضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا، نظرا لعدم استقرار الطقس، وحدوث تقلبات جوية غير متوقعة.

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