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رياضة

الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:36 م
الزمالك ضد الرجاء
الزمالك ضد الرجاء
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يسري غازي - محمد السعيد
أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد رسميا موعد مباراة الزمالك والرجاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان الكاف أعلن أمس، الخميس، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي و نهائي البطولة القارية لأجل غير مسمى على أن يعلن المواعيد الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر موقع " سبورت 1" المغربي، أن الكاف أبلغ نادي الرجاء رسميا بإقامة مباراته أمام الزمالك يوم 4 نوفمبر المقبل.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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