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محافظات

محافظ أسيوط يكرم فريق مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم فريق مشروع " ابدأ حلمك "
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إيهاب عمر
 كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فريق مشروع "أبدا حلمك" لاعداد الممثل الشامل والذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط وتم اعتماده كفرقة مسرحية نوعية وتكريمه من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط بعد مشاهدتهما للعرض للمرة الأولى بقصر ثقافة أسيوط.

 جاء ذلك التكريم بحضور ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط والمخرج خالد أبوضيف وبعض أعضاء الفرقة. 

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وقال محافظ أسيوط إن مشروع "ابدأ حلمك" يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء "إعداد الممثل الشامل" وإلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي كما يسعى لتعليم المشاهدين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمى إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.  

وأشاد المحافظ بالعرض المسرحي "هيلا هيلا" الذى قدمه فريق مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل وهو نتاج مشروع الورش الدائمة لتدريب شباب الفنانيين بالأقاليم على فنون المسرح والذى اعتمد على اختيار 53 شابًا وفتاة من قرى ومراكز المحافظة تم تدريبهم على مدار 900 ساعة عمل على فنون الدراما والسيموغرافيا والموسيقى والغناء من تدريب تمثيل محمد الهجرسي وديكور وأزياء عمرو الأشرف وإشراف لغوي الدكتور سيد عبد الرازق وموسيقى وغناء المايسترو حسام حسني وتدريب أداء حركي مناضل عنتر والمدير الإقليمي المخرج خالد أبو ضيف ورؤية فنية وإخراج أحمد طه مثمنًا دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن. 
محافظ أسيوط يكرم فريق مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل
محافظ أسيوط يكرم فريق مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل
محافظ أسيوط يكرم فريق مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل
محافظ أسيوط يكرم فريق مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل الشامل

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