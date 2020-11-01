وزير التعليم العالى: الجامعات الأهلية لا تنافس القطاع الخاص ومهمتها إتاحة فرص متميزة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى خلال كلمته فى افتتاحه لأعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بالزمالك، أن الكلية لها تاريخ عظيم منذ نشٱتها بالأربيعينيات، ويجب أن نكون فخورين بوجود كلية كهذه لها هذا التاريخ.





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وقال عبد الغفار، إنه بالنسبة للجامعات الأهلية فإن مهمتها توفير كافة البرامج الفريدة والمتميزة، والتى لديها إقبال من الطلاب وإتاحتها لهم، لتطوير المنظومة التعليمية بمصر، حتى يستطيع كل طالب دراستها .





كما أوضح أن الجامعات الأهلية لا تنافس القطاع الخاص او الجامعات الخاصة بل هدفها تطوير المنظومة التعليمية وإتاحة فرص اكبر بكافة البرامج الفريدة للطلاب ، و فتح افاق جديدة لهم ، لتقليل للاحتقان و التكدس داخل الجامعات الحكومية .