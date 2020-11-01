التأمينات: صرف نصف متجمدات العلاوات الخمس لأكثر من 1.5 مليون مستحق

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة انتهت من دراسة جميع الحالات المتضررة من عدم صرف متجمدات العلاوات الخمسة وتم ضمها حيث تم الصرف لأكثر من مليون ونصف صاحب معاش ومستحق، وتقدر التكلفة السنوية لضم العلاوات الخمس 7.5 مليار جنيه سنويا.





جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس الهيئة لاستعراض آليات تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال اجتماعه الاسبوع المقبل مع عدد من الوزراء ورئيس الهيئة، حيث وجه بالتطوير والتحديث الإلكترونى الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، كما وجه بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجارى بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.





وأضاف أن بشأن قانون الإعفاءات من المبالغ الإضافية تم توقيع 3 بورتوكولات تعاون مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وبموجبها تم إسقاط مبالغ اضافية مستحفة على الشركات بحوالي 980 مليون جنيه.





وبشأن مدى تأثير جائحة كورونا على أداء العمل في مكاتب هيئة التأمين على مستوى الجمهورية، أوضح أن إجازة عدد من الموظفين نتيجة إصابة عدد من ألف ملف متأخر سواء لموظفين تم إحالتهم للمعاش.. مشيرا إلى أن تم تدارك الأمر والانتهاء من مراجعة هذه الملفات وصرف المعاشات المتأخرة لمن بلغ ست التقاعد.





وعن تأخر صرف المعاش خاصة للعاملين في القطاع الخاص، أوضح أن هذا التحدي واجهته الهيئة وتحليل هذه المشكلة أن أغلب العاملين في القطاع الخاص ينتقلون في محافظات مختلفة وأماكن عمل مختلفة، وفي الأمر المعتاد فالمكتب التابع له محل عمل الموظف حتى بلوغه السن القانونية، يجمع ملفات الخدمة من جميع المكاتب التي عمل في نطاقها الموظف وهو أمر يستغرق وقتا كثيرا.. موضحا أنه تم ميكنة هذه العملية عبر تطبيق إلكتروني دون الانتظار لجمع الملفات يدويا من المكاتب، وبالفعل بدأت الهيئة في استخدامه منذ 10 أيام.





وأضاف أن الجزء الثاني من التطبيق وهو بدء إعداد ملف المؤمن عليه قبل بلوغه السن القانونية للإحالة للتقاعد قبل بلوغه بثلاث شهور.





أعدنا إطلاق المنصة الالكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي توقفت عقب رفع قاعدة بيانات صرف متجمدات العلاوات الخمس، وذلك بنفس الخدمات التي كانت تقدمها ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة القادمة، ومنها خدمة الربط مع قاعدة بيانات المرور حتى يتمكن مليون ونصف سائق مهني تجديد رخص المركبات أو المهنية بدون أن يذهب لمقار مكاتب التأمينات لسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليهم.



