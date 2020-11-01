إيران تعلن اعتقال القيادي الأحوازي بعد تسلمه عبر تركيا وقطر.. والسويد تعلق

أعلن البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، اعتقال حبيبب أسيود، أحد قيادات الحركة الأحوازية العربية المعارضة للنظام في طهران، والذي تم تسلمه عبر تركيا وقطر.









أعلن النائب الإيراني مجتبى يوسفي أن عناصر الحرس الثوري الإيراني هي من نقلت القيادي الأحوازي حبيب أسيود إلى طهران بعد أن تسلمته من تركيا وقطر.









من جانبها، قالت السويد: "نتابع عملية تسليم الأحوازي الذي يحمل جنسيتنا إلى إيران عبر تركيا"، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.









وذكرت وكالة أنباء "دفاع برس" التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، مساء الجمعة، أن "السلطات التركية سلمت إيران حبيب أسيود، أحد قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، مضيفة أن "حبيب أسيود جرى اعتقاله في تركيا".









وأوضحت الوكالة الإيرانية أن "تسليم حبيب أسيود جرى عبر منفذ محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران".









وأعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن مخابرات النظام الإيراني اختطفت رئيسها السابق، حبيب أسيود، في تركيا، مشيرة إلى أن "عملية الاختطاف شاركت وأسهمت فيها إحدى الدول العربية الخليجية وشخصيات أحوازية سيعلن عن تفاصيلها لاحقًا".









وكانت زوجة الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، حبيب أسيود، قالت في حوار متلفز أمس مع قناة العربية، "إن لدى أسرته معلومات مؤكدة أنه مختطف لدى المخابرات الإيرانية، بعد أن استدرجته قطر وسلمته لتركيا ثم لطهران".



وأضافت هدى هواشمي من السويد حيث تقيم هناك، أنها علمت بخبر اختطاف زوجها من القنوات الإيرانية.









وأكدت الحركة العربية المعارضة أنها سوف تتابع عملية الاختطاف لأحد قادتها عبر الوسائل القانونية لمعرفة مصيره وضمان عدم المساس به.









وقال الناشط والإعلامي الأحوازي، محمد المذحجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن قطر تعاونت في عملية اختطاف المعارض الأحوازي حبيب اسيود الكعبي في تركيا وتسليمه إلى السلطات الإيرانية.







