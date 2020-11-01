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اضرار الأكل قبل النوم وعلاقته بالكرش

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:59 م
أضرار الأكل قبل النوم
أضرار الأكل قبل النوم
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حياة عبد العزيز
هل النوم بعد الأكل ضار بالصحة ؟ .. عبارة تتردد على ألسنة عشاق تناول الطعام في السهرة بشكل كبير لأن بعض الأشحاص يفضلون تناول الأطعمة والوجبات السريعة والتسالي قبل النوم مباشرة، ولكن يخشون من السمنة وزيادة الوزن وظهور الكرش، وخلال التقرير التالي نستعرض كل ما تود معرفته عن علاقة الأكل بالسمنة.


اضرار الأكل قبل النوم يسبب السمنة والكرش
تشمل المخاطر الصحية لتناول الطعام بانتظام في وقت متأخر من الليل السمنة والسكري وأمراض القلب.

أحد أسباب السمنة هو تناول سعرات حرارية أكثر مما نستخدمه كطاقة مما يجعل الجسم يخزن المزيد من الدهون، تشمل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية الوجبات السريعة والأطعمة المقلية واللحوم الدهنية والوجبات السريعة السكرية.

كيف اهضم الاكل قبل النوم ؟
1- خفض مستويات التوتر لديك
المستويات العالية المزمنة من التوتر قاسية على جسمك بالكامل ، بما في ذلك الأمعاء. قد تتضمن بعض طرق تقليل التوتر التأمل، أو المشي، أو الحصول على تدليك ، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء أو العائلة، أو نشر الزيوت الأساسية، أو تقليل تناول الكافيين، أو الضحك ، أو اليوجا، أو امتلاك حيوان أليف.

2- احصل على قسط كافٍ من النوم
قد يكون لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو الجودة الكافية آثار خطيرة على صحة أمعائك ، والتي بدورها يمكن أن تساهم في المزيد من مشاكل النوم، حاول إعطاء الأولوية للحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، قد يكون طبيبك قادرًا على مساعدتك إذا كنت تواجه مشكلة في النوم .

3- تناول الطعام ببطء
يمكن أن يساعد مضغ الطعام جيدًا وتناول وجباتك بشكل أبطأ في تعزيز الهضم الكامل وامتصاص العناصر الغذائية، قد يساعدك ذلك على تقليل الانزعاج الهضمي والحفاظ على أمعاء صحية.

4- ابق رطبًا
لقد ثبت أن شرب الكثير من الماء له تأثير مفيد على بطانة الغشاء المخاطي للأمعاء ، وكذلك على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء، البقاء رطبًا هو طريقة بسيطة لتعزيز صحة الأمعاء.

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الاكل الصحي قبل النوم 
إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع بعد العشاء، فتجنب تناول التسالي مثل الآيس كريم أو كيس من رقائق البطاطس، والحلويات والوجبات السريعة والأطعمة الحارة غنية بالسعرات الحرارية ويمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام.
يمكن أن تعوق هذه الأنواع من الأطعمة أيضًا قدرة الجسم على النوم ليلًا، ارتداد الحمض وعسر الهضم ، كما أن تناول الفلفل يسخن الجسم ويعيق عملية التبريد الطبيعية للجسم في الليل.

بدلًا من ذلك، تناول وجبة خفيفة قبل النوم تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة وكميات صغيرة من البروتين العالي، الفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة الأخرى في الليل تشمل:
1- الجبن والمقرمشات.
2- تفاح وزبدة الفول السوداني.
3- حبوب الإفطار قليلة السكر مع حليب قليل الدسم.
4- توست الأفوكادو.

ماذا يفعل النوم بعد الاكل ؟
يمكن أن يؤثر تناول الطعام قبل النوم أيضًا على جودة نومك أثناء الليل، حيث أن الأطعمة الدهنية أو الأطعمة الثقيلة قد يسبب الانتفاخ و آلام في المعدة، كما أن الأطعمة الحارة التي تسبب حرقة المعدة أو عسر الهضم يمكن أن تمنعك من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.


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