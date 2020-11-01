اضرار الأكل قبل النوم وعلاقته بالكرش

اضرار الأكل قبل النوم يسبب السمنة والكرش

كيف اهضم الاكل قبل النوم ؟

1- خفض مستويات التوتر لديك

المستويات العالية المزمنة من التوتر قاسية على جسمك بالكامل ، بما في ذلك الأمعاء. قد تتضمن بعض طرق تقليل التوتر التأمل، أو المشي، أو الحصول على تدليك ، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء أو العائلة، أو نشر الزيوت الأساسية، أو تقليل تناول الكافيين، أو الضحك ، أو اليوجا، أو امتلاك حيوان أليف.





2- احصل على قسط كافٍ من النوم

قد يكون لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو الجودة الكافية آثار خطيرة على صحة أمعائك ، والتي بدورها يمكن أن تساهم في المزيد من مشاكل النوم، حاول إعطاء الأولوية للحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، قد يكون طبيبك قادرًا على مساعدتك إذا كنت تواجه مشكلة في النوم .





3- تناول الطعام ببطء

يمكن أن يساعد مضغ الطعام جيدًا وتناول وجباتك بشكل أبطأ في تعزيز الهضم الكامل وامتصاص العناصر الغذائية، قد يساعدك ذلك على تقليل الانزعاج الهضمي والحفاظ على أمعاء صحية.





4- ابق رطبًا

لقد ثبت أن شرب الكثير من الماء له تأثير مفيد على بطانة الغشاء المخاطي للأمعاء ، وكذلك على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء، البقاء رطبًا هو طريقة بسيطة لتعزيز صحة الأمعاء.