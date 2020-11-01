النائب إيهاب رمزي: تصريحات مستشار الرئيس عن زيادة الإصابات بـ كورونا تتطلب وقفة من المصريين

أكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب أهمية تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة التى أكد فيه أن حالات فيروس كورونا لم تنته ووزارة الصحة تعلن بشكل دوري وصحيح عن الإصابات وهناك عدد من الحالات الأخرى البسيطة التي لم يبلغ عنها وأصبح هناك إمكانية لتلقي العلاج بالمنزل وأنه تم رصد حالات كثيرة في الأعمار الكبيرة مصابة بالفيروس وفقًا للإحصائيات المعدة والزيادة في الحالات ما بين 15 و20% في إصابات كورونا.





وناشد "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم جميع المصريين الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفى مقدمتها الالتزام من الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى والاهتمام بالنظافة واستخدام المطهرات، مؤكدًا أن الدولة المصرية بصفة عامة وعلى أعلى مستوى بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الصحة والسكان خاصة جيش مصر الأبيض قاموا بجهود جبارة وكبيرة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.





وقال الدكتور إيهاب رمزى إن الوقاية خلال هذه الفترة وبعد تصريحات العالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين خير من العلاج آلاف المرات وهذا بتطلب منّا جميعًا الالتزام بالتطبيق الحقيقى للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لنبتعد جميعا عن التوتر والقلق مشيرًا إلى أنه لاحظ أن البعض يهمل فى الالتزام بهذه الاجراءات وذلك فيه خطورة كبيرة ليس على صحتهم فقط ولكن على صحة الآخرين فى نطاق سكنهم وعملهم خاصة أن فيروس كورونا شديد الانتشار.





وأوضح الدكتور إيهاب رمزى ان العالم كله انتشر فيها فيروس كورونا ورغم أن هناك دولاً متقدمة لم تسيطر على الفيروس بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن العالم كله أدان إهمال دونالد ترامب بسبب إهماله وتأخره فى مواجهة كورونا إلا أن مصر نجحت فى السيطرة على كورونا بسبب يقظة مصر ووعى شعبها واتخاذ مصر للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





مؤكدًا ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل جميع المؤسسات بالدولة سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص لأن افضل طريقة خلال هذه المرحلة هو اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل للحد من انتشار فيروس كورونا.