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أخبار العالم

في سرية تامة.. دولة عربية تتسلم أسلحة روسية فتاكة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:04 م
مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
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قسم الخارجي
وفق ما كشفته صحيفة "ميناديفونس" الجزائرية، والمتخصصة في الشؤون العسكرية، فقد تسلمت الجزائر أسلحة روسية عالية التقنية لدعم سلاح الجو في البلد العربي.

في التفاصيل، قالت الصحيفة،  إن الجيش الجزائري تسلم قبل أسابيع الدفعة الأولى من طائرات الميج 29 آم/آم 2 الروسية الصنع.



أضافت صحيفة "ميناديفونس" أن هذه الطائرات قدمت إلى الجزائر غير مكتملة  التركيب، وذلك في سرية تامة ليتم تركيبها في وقت لاحق.

وكشفت الصحيفة إن المقاتلات الميج 29 ظهرت فيما بعد في منطقة وهران قبل أيام.

وذكرت الصحيفة الجزائرية أن الهدف من الحصول على المقاتلات الجديدة الميج 29 آم/آم 2، هو تحديث الأسراب الجوية الجزائرية، لتكون الطائرات الروسية الجديدة إضافة لكامل القوات الجوية، وإحلال كـــ"قوة تدخل سريع" محل مقاتلات الميج 29 إيزديلي9.13.


في نهاية شهر سبتمبر الماضي، استقبل سعيد شنقريحة، قائد هيئة الأركان الجزائري، دميتري شوغاييف، مدير دائرة التعاون العسكري/التقني في الفيدرالية الروسية وألكسندر ميخييف، رئيس شركة "روسابورون إكسبورت"، وخبراء عسكريين في العاصمة الجزائرية. 

وسبق للجزائر أن أرسلت وفدا هاما يرأسه قائد القوات الجوية الجزائرية إلى المعرض الروسي للطيران في العاصمة موسكو بداية شهر سبتمبر الماضي، حسب "ميناديفونس"، جرى خلاله توقيع  عقدين مع شركة "روسابورون إكسبورت" الروسية. 

يتعلق العقد الأول باقتناء سرب من طائرات ميج 29 آم/آم 2،  فيما يتعلق الثاني بشراء سرب جديد من الطائرات المقاتلة سو 30 وتحديث مجموعة من طائرات الأسطول الجوي الجزائري بتعزيزها بأنظمة إلكترونية حديثة.

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