"دبي للمشاريع" تطلق برنامجا لدعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع

أطلقت "دبي للمشاريع الناشئة" إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لتشجيع ريادة الأعمال برنامجا جديدا لدعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع " Scale Ups " يستهدف تسريع نموها عبر توفير تدريب وإرشاد وتوجيه متخصص ومساعدتها على الارتقاء بآدائها وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الخارجية .





ويضم البرنامج الجديد في عضويته شركات ناشئة حققت نموا مستداما في نشاطاتها واستفادت من برنامج "شبكة شراكات الأعمال" التابع لـ "دبي للشركات الناشئة" من أجل تعزيز شراكاتها مع عدد من الشركات الكبرى في إمارة دبي.





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وخلال الأشهر القليلة الماضية شارك عدد من الشركات الناشئة سريعة النمو في فعاليات تفاعلية افتراضية قدمت خلالها رؤى متنوعة تتعلق بالسوق بما فيها تأسيس الأعمال والتوسع الخارجي إضافة إلى الحصول على فرص لعرض وتقديم وتسويق مشروعاتهم أمام مجموعة من المؤسسات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص.





وخلال جلسة افتراضية نظمت مؤخرا استعرض ممثلو "فيرتو زون" و"أفريدي وأنجل للاستشارات القانونية" خبراتهم في المجال القانوني والتراخيص بالإضافة إلى استعراض بعض التوصيات المتعلقة بإجراءات وتكلفة تأسيس شركات ناشئة في دبي.





وحظي المشاركون أيضا بفرصة التواصل المباشر مع عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي ومدراء المكاتب التمثيلية لغرفة تجارة وصناعة دبي في أفريقيا وأوراسيا للاستفادة من خلال الحصول على الدعم والتوجيه والإرشاد لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية في الأسواق المهمة.





كما جرى تنظيم ندوة إلكترونية افتراضية لمجتمع ريادة الأعمال وذلك بحضور مسؤولين كبار في هيئة الطرق والمواصلات بدبي وبنك المشرق وبنك رأس الخيمة الوطني وإكسبو 2020 دبي ومؤسسة دبي للمستقبل حيث تم خلالها استعراض مختلف التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركات الناشئة للجهات الحكومية والشركات الكبرى لتمكينها من إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها في قطاعات المختلفة.





وسيحصل المشاركون الذين استكملوا حضور جلسات برنامج "دعم الشركات الناشئة ذات النمو السريع" على ختم "جاهزية الأعمال" وهو طابع من شأنه أن يعزز من جاذبية هذه الشركات وسمعتها في مجتمع الأعمال في دبي.