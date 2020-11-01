بملابس جريئة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة كاجوال.. شاهد









وظهرت بها كنزي عمرو دياب ، ببنطالا كاجوال من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومطعم بنقشات باللون البني، ومرتديه معه توب من الجلد باللون الاسود دون اكمام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في المكياج على لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البني الفاتح، والهيلايتر اللامع لبشرتها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة .





ووضعت مجموعة من الاكسسوارات بألوان مختلفة حول الرقبة واليد لأكمال ظهورها.