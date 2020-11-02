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بين الناس

مسن يناشد التضامن صرف معاش لمساعدته فى الإنفاق على أسرته وعلاجه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن جمال عبد المحسن سليمان ، البالغ من العمر 63 عاما ،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش نظرا لظروفة الصحية .

وقال فى رسالته : انا كنت شغال فى محل وتعرضت لجلطة فى القدم ومن وقتها مش قادر أٌقف على رجلى و ملازم المنزل ومبشتغلش لأني لم أعد قادر على العمل، وابنى من ذوى الاحتياجات الخاصة ومعاه شهادة 5 % ، ومش بيشتغل ، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن صرف معاش  لمساعدته على أعباء الحياة ..

الرقم القومى
2 58 12 04 010 45 76

للتواصل مع القارئ
01202303217
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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