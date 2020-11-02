مسن يناشد التضامن صرف معاش لمساعدته فى الإنفاق على أسرته وعلاجه

أستغاث المواطن جمال عبد المحسن سليمان ، البالغ من العمر 63 عاما ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش نظرا لظروفة الصحية .





وقال فى رسالته : انا كنت شغال فى محل وتعرضت لجلطة فى القدم ومن وقتها مش قادر أٌقف على رجلى و ملازم المنزل ومبشتغلش لأني لم أعد قادر على العمل، وابنى من ذوى الاحتياجات الخاصة ومعاه شهادة 5 % ، ومش بيشتغل ، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن صرف معاش لمساعدته على أعباء الحياة ..





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