التنبؤات الجوية تكشف آخر تطورات الطقس فى البحر الأحمر وجنوب سيناء





وتابع عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" اليوم حوالى 2 ظهر زادت الأمطار في طريق الغردقة ورأس غارب، لافتا إلى أن منطقة الكيلو 60 تشهد تجمع أمطار عند سفح الجبال وتنزل على الطريق بشدة.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم اخلاء الطريق تماما ولا توجد إى إصابات.





ومن جانبه قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية،أن محافظ البحر الأحمر ستشهد هدوء فيما يخص الطقس خلال الساعات القادمة، وفرص تكون السيول ستكون غير موجودة.





وتابع: بالنسبة لجنوب سيناء ستستمر الأمطار في الهطول خلال ساعات الليل، تصل لدرجة السيول، وغدا ستشهد هدوء فى الأحوال الجوية.





وحرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على التواجد مع المواطنين العالقين في طريق الغردقة - رأس غارب في الكيلو 60، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول مساء اليوم الأحد، ما أدى إلى انحراف سياراتان نقل، وأتوبيسات يقلان عددًا من المواطنين عن الطريق، دون إصابات، حيث أدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.





وجه المحافظ بتوفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي انحرفت عن الطريق، وإلتقى عددًا من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضًا مغادرة الطريق حتى انقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته، حيث شاركت الشركة العامة للبترول بمعداتها.





وأعلن محافظ البحر الأحمر أنه حرصًا على سلامة المواطنين، وجه بإغلاق طريق الغردقة - الزعفرانة (ذهاب وعوده) لحين تحسن الأحوال الجوية، وتفقد الطريق بأكلمه ووجه بتعيين الخدمات المرورية اللازمة.





رافق المحافظ خلال الجولة العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أنه تم الإبلاغ فى وقت سابق عن حدوث تقلبات جوية في عدد من المناطق، منها طريق سفاجا سوهاج، وتم إغلاق القصير قفط كإجراء احترازى.