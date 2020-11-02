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حوادث

حملات تموينية بالجيزة.. ضبط 22 طن سلع غذائية مجهولة المصدر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 22 طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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