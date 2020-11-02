حملات تموينية بالجيزة.. ضبط 22 طن سلع غذائية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 22 طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.



