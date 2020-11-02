شريط سكك حديد المحلة يتحول إلى مقلب للقمامة.. والأهالي تستغيث

استغاث المواطن جمال محمود، من سكان حى الجمهورية المحلة الكبري بمحافظة الغربية، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد ، من تحول شريط السكك الحديدية الى مقلب للقمامة.





وقال المواطن فى رسالته: نعانى من تحول شريط السكك الحديدية بحى الجمهورية الي تلال من القمامة أمام أعين المسئولين برئاسة المركز والمدينة الذين تجاهلوا الكارثة وأصبحت المنطقة محطة لجمع القمامة في ظل انتشار وباء فيروس الكورونا المستجد ومحاربة الدولة له بشتي الطرق للحفاظ علي حياة كريمة للمواطن.





وأضاف أن المنطقة تحولت إلى بؤرة من بؤر التلوث وأصبحت القمامة سمة رئيسية ورؤية يومية لتلك المخلفات من جانب سكان العمارات الواقعة على شريط السكة الحديد بالمنطقة، مناشدا المسئولين بضرورة التحرك لإزالة هذه القمامة والمخلفات من المنطقة لمنع انتشار الحشرات الحاملة للأمراض والأوبئة.





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