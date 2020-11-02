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رياضة

هتوحشنا يا جوكر.. الشناوي يودع أحمد فتحي بكلمات مؤثرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
محمد الشناوي وأحمد
محمد الشناوي وأحمد فتحي
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مصطفى كرم
ودع محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي صديقه بالفريق احمد فتحي المنتقل حديثا لصفوف نادي بيراميدز  بعد اخر مباراة لعبها مع الاهلي السبت الماضي امام فريق طلائع الجيش. 

ونشر الشناوي عبر حسابه بإنستجرام صورة له مع أحمد فتحي  وعلق عليها قائلا "هتوحشنا يا جوكر وبالتوفيق يا حبيبي". 

وقال أحمد فتحي في تصريحات لقناة الأهلي عقب التتويج بلقب الدورى المصرى : "قرار رحيلي كان صعبا للغاية: أرحل عن الأهلي بعد 12 عاما قضيتها بين جدرانه عاصرت خلالها الكثير من لحظات السعادة وأيضا لحظات صعبة أخرى".

وأضاف: "أشكر الله على السنوات التي قضيتها مع الأهلي وأشكر جماهير النادي التي لم تخذلني أبدا وأشكر إدارات النادي المختلفة وكذلك اللاعبين الذي لعبت معهم سابقا وحاليا".

وتابع فتحي: "قضيت 12 عاما صعبة في الأهلي وفي النهاية وفقني الله أن أرحل عن النادي بهذه الطريقة وأقول لجماهير الأهلي إنني لن أنساهم وهذه هي طبيعة الحياة".

وأتم فتحي المنتقل حديثا لصفوف بيراميدز: "أرجو ألا يكون هناك أحد الجماهير غاضب مني وألا أكون قد قصرت في أي شيء طوال 12 عاما لي مع الأهلي وأتوجه بالاعتذار لأي فرد من جمهور الأهلي يشعر تجاهي بالغضب".


وأتم: "أتمنى التوفيق للأهلي في بطولة إفريقيا وما فعلته هو الطبيعي بقتالي حتى آخر مباراة، وسوف أحرص على التواجد في المباراة النهائية لتشجيع الفريق واللاعبين".

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