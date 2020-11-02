خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي

كشف مصدر بمحافظة القاهرة تفاصيل دوى الانفجار الذي حدث منذ قليل بزهراء المعادي.





وأكد أن الانفجار في شارع أشرف حافظ المتفرع من حسنين دسوقي بحدائق المعادي و كان بسبب أنبوبة بوتاجاز في غرفة حارس عقار ، مما أدى إلى كسر وانفجار ماسورة الغاز .





وعلى الفور قام الأهالي فور سماع صوت الانفجار بغلق محابس الغاز الطبيعي والانوار وذلك لوجود تسريب غاز طبيعي بعد انكسار مواسير الغاز.





وادي الانفجار إلى تكسير معظم الزجاج في العمارة والعمارات المجاورة وكذلك خلع باب العماره الحديد من شدة الضغط وأحدث تلف في بعض السيارات.





كما أسفر عن إصابة حارس العقار باصابات بالغة نتيجة تطاير الزجاج في وجهه وسائر جسده.





وعلى الفور وصل فريق طوارئ الغاز وسيارة اطفاء واسعاف وقوة أمن من قسم شرطة دار السلام ، وتم احتواء الموقف.



