AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
تفاصيل انفجار الغاز
تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي
Advertisements
عبد العزيز جمال
كشف مصدر بمحافظة القاهرة تفاصيل دوى الانفجار الذي حدث منذ قليل بزهراء المعادي.

وأكد  أن الانفجار في شارع أشرف حافظ المتفرع من حسنين دسوقي بحدائق المعادي وكان بسبب أنبوبة بوتاجاز  في غرفة حارس عقار ، مما أدى إلى كسر وانفجار ماسورة الغاز .

وعلى الفور قام الأهالي فور سماع صوت الانفجار بغلق محابس الغاز الطبيعي والانوار وذلك لوجود تسريب غاز طبيعي بعد انكسار مواسير الغاز.

وادي الانفجار إلى تكسير معظم الزجاج في العمارة والعمارات المجاورة وكذلك خلع باب العماره الحديد من شدة الضغط وأحدث تلف في بعض السيارات.

كما أسفر عن إصابة حارس العقار باصابات بالغة نتيجة تطاير الزجاج في وجهه وسائر جسده.

وعلى الفور وصل  فريق طوارئ الغاز وسيارة اطفاء واسعاف وقوة أمن من قسم شرطة دار السلام ، وتم احتواء الموقف.

خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي
خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد

انفجار ماسورة غاز بحدائق المعادي

ترشيحاتنا

مصري مقيم في الكويت يرمي أكثر من 400 ألف جنيه في القمامة.. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء بدأ بهذه المحافظات وأمطار غزيرة مصحوبة برياح وأتربة لمدة أسبوع

بمكياج لافت.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

مدرب آرسنال يتغزل في النني بعد أدائه أمام مانشستر يونايتد

خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي

وكيله: عدد الأجانب في الأهلي يمنع عودة إيفونا في الموسم الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل على المدى البعيد.. وفاة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تثير المخاوف.. صور

لـ السهرة.. طريقة عمل مشروب القهوة بالفانيليا

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا