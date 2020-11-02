أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد جدو

هنأ احمد فتحي لاعب فريق بيراميدز عبر حسابه بإنستجرام صديقه محمد ناجي جدو لاعب الجونه، بعيد ميلاده.





ونشر احمد فتحي عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع جدو وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي بالتوفيق فيما هو قادم".





ووعد أحمد فتحي صفوف النادي الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اول امس السبت، لينتقل لفريق بيراميدز.





وقال أحمد فتحي في تصريحات لقناة الأهلي عقب التتويج بلقب الدورى المصرى : "قرار رحيلي كان صعبا للغاية: أرحل عن الأهلي بعد 12 عاما قضيتها بين جدرانه عاصرت خلالها الكثير من لحظات السعادة وأيضا لحظات صعبة أخرى".









وكان جدو اعلن في وقت سابق رحيله عن نادي الجونة،وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة الحرس غدا الأخيرة لي مع النادي شكرًا نادي الجونة ،خالد بشارة، نادر شوقي و حسام غالي، محمد الحصري علي الاحترافيه و الحب و الاحترام خلال الموسميين الماضيين و بالتوفيق في المواسم القادمة".



