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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-11-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:40 ص
الأرصاد
الأرصاد
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البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-11- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وهناك انخفاض فى نسبة الرطوبة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
 القاهرة الصغرى 19 والعظمى 27
 
شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27
 
طنطا الصغرى 19 والعظمى 26
 
دمنهور الصغرى 19 والعظمى 25
 
الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 24
 
بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25
 
مطروح الصغرى 18 والعظمى 24
 
السلوم الصغرى 18 والعظمى 23
 
سيوة الصغرى 16 والعظمى 24
 
 بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 26

دمياط الصغرى 22 والعظمى 25

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