درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22-8 -2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 22-8- 2020، في القاهرة والمحافظات.









ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت، على محافظات ومدن مصر:









الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34





مطروح الصغرى 23 والعظمى 29





الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31





بين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33

بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 23 والعظمى 33



