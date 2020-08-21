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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21-8-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:28 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21- 8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى


القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

 بين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
 
طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
 
دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33
 
بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
 
بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31
 
دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
 
الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
 
الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
 
السويس الصغرى 24 والعظمى 35
 
العريش الصغرى 23 والعظمى 33   

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