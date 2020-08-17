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أخبار البلد

العظمى 34 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:01 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
كشفت هيئة الأرصاد الجوية،  عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين.

وأكد خبراء الأرصاد أن الطقس يكون حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري معتدل ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

كما تشهد  السواحل الشمالية طقس معتدل نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيا صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقس شديد الحرارة  وأيضا على  محافظات الصعيد حيث يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين : 
القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25
 السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30
 شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30
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