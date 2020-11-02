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فن

انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "خيط حرير" لـ مى عز الدين اليوم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
ينطلق اليوم الإثنين عرض الحلقات الأولى من مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، على قناة ON الساعة 7.45 ، ويعاد الساعة 1.30 صباحا، و1 ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

وكان آخر أعمال الفنانة مى عز الدين مسلسل "رسايل" والذى عرض منذ عامين تقريبا فى رمضان وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.

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