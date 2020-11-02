تأثير كارثي للموجة الثانية من فيروس كورونا على الاقتصاد| تفاصيل

عاودت حالات الإصابة بـ فيروس كورونا الإرتفاع والتفشي، إيذانًا بموجة ثانية من الفيروس اللعين، وبحسب آخر تقارير صادرة، فإن الأسبوع الأخير فقط شهد إرتفاع بنسبة 41% في أعداد المصابين داخل قارة أوروبا فقط، والتي تعتبر حاليا أقوى بؤرة للفيروس، حيث تمثل تلك النسبة نصف الإصابات عالميا خلال 7 أيام.





ورضوخا للحملة الشرسة المتجددة للفيروس، فقد أعلنت العديد من الدول الأوربية بدء عملية الإغلاق الثانية، والتي ستكون عواقبها وخيمة، ومن المرجح من الأساس أن لا يكون هناك إعلاق كلي كما حدث في الجولة الآولى من إنتشار الفيروس، حيث تكبدت ولا تزال تتكبد الدول التي أغلقت خسائر اقتصادية رهيبة، لم تفق من تباعاتها حتى اللحظة، إلا أن فيروس كورونا ينوي على تعميق الجراح.





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الموجة الثانية ضربة قاضية





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" رأي المتخصصين عالميا في الشأن الاقتصادي، حول تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على اقتصاديات الدول، حيق قال "إيغور نيديلكين" عبر"إكسبرت أونلاين" أظهرت الممارسة إن إدخال الحجر الصحي يوجه ضربة قاصمة للاقتصاد، فقد ضخت الولايات المتحدة وأوروبا تريليونات الدولارات في محاولة لاستعادة النشاط الاقتصادي، لكن لم تصل إلى التأثير المأمول، حيث أنه في المرحلة الأولى، لوحظ تحسن طفيف، لكنه لم يستمر، وإذا ما تم فرض قيود صارمة مرة أخرى الآن، فإن أي آمال في عودة الاقتصاد العالمي إلى وضع ما قبل الأزمة في العامين المقبلين يمكن دفنها وعدم تذكرها بعد ذلك.





وأعرب العديد من الاقتصاديين عن ثقتهم في أن أيا من رؤساء الدول لن يتخذ مثل هذه الإجراءات. هذا الرأي يسود حتى الآن، وإذا قررت بلدان ذات اقتصادات كبيرة، مع ذلك، اتخاذ قرار إغلاق ثان، فلن يعني ذلك موجة ثانية من أزمة فيروس كورونا فحسب، إنما سيعني أيضا موجة ثانية من التحول في الاقتصاد العالمي والمجتمع ككل.





فائدة للعمل عن بعد والتطور التكنولوجي

كما توقع الخبراء، استمرار التحول إلى العمل عن بعد بقوة متجددة، وزيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت والتدريب عبر الإنترنت وغيرها من الابتكارات التكنولوجية التي دخلت حياتنا بنشاط في العام 2020، كما سيشهد الوضع تقدما علميا وتكنولوجيا، وهي عملية طبيعية وواضحة، لكن الفيروس أعطاها تسارعًا قويًا للغاية.





وأضاف المختصين، أنه من الواضح أن شركات التكنولوجيا ستستفيد من مختلف القيود والإغلاقات، ولا يقتصر الأمر على الشركات العملاقة فقط، فأي شركة صغيرة ستدخل السوق حاليا ستكون من المستفيدون الرئيسيون من التحول الاقتصادي المذكور أعلاه، كما أن ظهور اللقاح والعودة إلى إيقاع الحياة المعتاد، يمكن أن يبطئ من تطور الشركات الجديدة تلك.





الاقتصاد العالمي لا يحتمل موجة ثانية