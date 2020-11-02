الإحصاء: مصر استوردت أدوية ومستحضرات صيدلية بـ 184.2 مليون دولار خلال عام

ارتفعت الواردات المصرية من البترول الخام 272.9 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 162.7 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 67.8%، فيما سجلت قيمة الواردات من سيارات ركوب إلى 223.7 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 163.9 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 36.5 %.
جاء ذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغت قيمة الواردات من البان ومنتجاتها 63.3 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 40.2 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 57.7 %.
وبلغت قيمة الواردات من جرارات وحدات كاملة 34.3 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 26.4 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 26.3%، وسجلت قيمة الواردات من الات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة 33.7 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 26.7 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 26.3%.
وبلغت قيمة الواردات من سيارات نقل البضائع 32.8 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 27.1 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 21.2%، وسجّلت قيمة الواردات من مصاعد وروافع وبلدوزرات 26.5 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 19.6 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 34.8% .
وبلغت قيمة الواردات من أجهزة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات 25.2 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 21.5 مليون دولار اغطس 2019 بنسبة ارتفاع 16.8%.
جاء ذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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وبلغت قيمة الواردات من البان ومنتجاتها 63.3 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 40.2 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 57.7 %.
وبلغت قيمة الواردات من جرارات وحدات كاملة 34.3 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 26.4 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 26.3%، وسجلت قيمة الواردات من الات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة 33.7 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 26.7 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 26.3%.
وبلغت قيمة الواردات من سيارات نقل البضائع 32.8 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 27.1 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 21.2%، وسجّلت قيمة الواردات من مصاعد وروافع وبلدوزرات 26.5 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 19.6 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 34.8% .
وبلغت قيمة الواردات من أجهزة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات 25.2 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 21.5 مليون دولار اغطس 2019 بنسبة ارتفاع 16.8%.