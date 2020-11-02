AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: مصر استوردت أدوية ومستحضرات صيدلية بـ 184.2 مليون دولار خلال عام

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
أدوية
أدوية
Advertisements
آية الجارحي
ارتفعت الواردات المصرية من البترول الخام 272.9 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 162.7 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 67.8%، فيما سجلت قيمة الواردات من سيارات ركوب إلى 223.7 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 163.9 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 36.5 %.

جاء ذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 
اقرأ أيضا:
وسجلت قيمة الواردات من ادوية محضرات صيدلة 184.2 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل  136.6مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 34.9 %، وبلغت قيمة الواردات من زيوت مكرره 70.9 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 30.4 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 132.8% .

وبلغت قيمة الواردات من البان ومنتجاتها 63.3 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 40.2 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 57.7 %.

وبلغت قيمة الواردات من جرارات وحدات كاملة 34.3 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 26.4 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 26.3%، وسجلت قيمة الواردات من الات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة 33.7 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 26.7 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 26.3%.


وبلغت قيمة الواردات من سيارات نقل البضائع 32.8 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 27.1 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 21.2%، وسجّلت قيمة الواردات من مصاعد وروافع وبلدوزرات 26.5 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 19.6 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة ارتفاع 34.8% .


وبلغت قيمة الواردات من أجهزة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات 25.2 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 21.5 مليون دولار اغطس 2019 بنسبة ارتفاع 16.8%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20.5 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر أغسطس 2020

في عام.. مصر تصدر بـ 24.1 مليون دولار فواكه طازجة

ترشيحاتنا

سقوط مفاجئ.. وفاة شاب بسبب سوس النخل الأحمر في الأقصر.. شاهد

في محاولة لمواجهة تفشي كورونا.. ألمانيا تعلن إيقاف الحياة العامة لمدة شهر

عيار 24 بـ 939 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-11-2020.. فيديو

حملت الأمانة وسأحاسب أمام الله.. آخر كلمات النائب محمد سعد تمراز قبل وفاته

حسام حسن يحدد موعد إعداد الاتحاد للموسم الجديد

أسعار ومواصفات سيات اتيكا في السوق المصرية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور