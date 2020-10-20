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اقتصاد

الإحصاء: الحضارة المصرية القديمة كانت من أسبق الحضارات حرصا على معرفة عدد السكان

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:58 م
الحضارة المصرية
الحضارة المصرية
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آية الجارحي
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن علم الإحصاء يعد من أقدم العلوم التى إستخدمها الإنسان وطورها عبر الأزمان ، وفى هذا الإطار فإن الحضارة المصرية القديمة كانت من أسبق الحضارات حرصًا على معرفة عدد السكان ، وإن اختلفت الروايات فى تحديد توقيت أول حصر للسكان فى مصر بين عامى (3440ق م) و(2500 ق م) ، وتلك الروايات - رغم إختلافها - تمثل دلاله واضحة على قدم وعراقة العمل الإحصائى فى مصر.


واضاف اللواء خيرت بركات،  كانت عمليات التعداد تجرى فى ذلك الوقت لأغراض معينة كالعمليات الحربية وبإنتقال الدولة المصرية من زمن لآخر اتسع نطاق عدد السكان وتنوعت أغراضه ، وبالتالى اتسع نطاق العمل الإحصائى فى مصر من زمن لآخر .

وتابع :وفى العصر الحديث فقد أنشأ أول مكتب للإحصاء فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1870 تحت مسمى المكتب المركزى للاحصاء وأخذ فى التطور بمرور الوقت الى أن وصل الى الكيان الحالى الجهاز المركزى للتعبئة العام والاحصاء عام 1964م.

واشار  آلى أنه لا نـجد منحى من مناحى حياتنا لا يتواجد فيه الإحصاء الذى تشعبت وتعددت أوجه ومجالات إستخدامه حتى أصبح أداه مرجعية فى تنوير صناع القرار وفى تحديد وإختيار برامج التنمية والمستهدفين فيها من فئات إجتماعية ومناطق جغرافية.

جاء ذلك خلال الموتمر  الصحفي الذي ينظمه الجهاز إحتفالًا باليوم العالمى للإحصاء 20/10/2020م وذلك في ضوء ما أقرته الأمم المتحدة من اعتبار يوم 20 أكتوبر من كل عام يومًا عالميًا للاحصاء ويحتفل به مرة كل خمس سنوات بذات التاريخ ، وقد سبق أن احتفل به العالم - ونحن معه - لمرتين سابقتين  كانت الأولى فى 20/ 10 / 2010 ، والثانية كانت في 20 / 10 / 2015م وفي كلا المرتين نظم الجهاز العديد من الأنشطة إحتفالًا بهذا اليوم وقد توجت تلك الإحتفالات بأن كانت الأولى برعاية وحضور السيد رئيس وزراء مصر في ذلك التوقيت أما الثانية فقد كانت مشمولة بالرعاية الكريمة للسيد رئيس الجمهورية وها نحن اليوم ننظم إحتفالنا برعاية السيد رئيس وزراء مصر، وقد جاء ذلك تعظيمًا لهذا اليوم وانسجامًا مع الاهتمام الدولي للاحتفال به، حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه خطابات لكافة ملوك ورؤساء دول العالم في 19 أغسطس عام 2015م دعاهم فيها إلى الإهتمام بيوم الإحصاء العالمى تقديرًا لأهمية الإحصاء لدعم القرار المبنى على الأدلة  كما أشار الخطاب الى أن تبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تحديد يوم عالمى للإحصاء يعد إقرارًا منها بالأهمية الكبيرة للقدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج إحصاءات ومؤشرات موثوقة فى الوقت المناسب هى أساس لاغنى عنه لصياغة السياسات المستنيرة ورصد تنفيذ جداول أعمال  التنمية لما بعد عام 2015 على الصعيد الوطنى والاقليميى والدولى.

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