الإحصاء: الحضارة المصرية القديمة كانت من أسبق الحضارات حرصا على معرفة عدد السكان

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن علم الإحصاء يعد من أقدم العلوم التى إستخدمها الإنسان وطورها عبر الأزمان ، وفى هذا الإطار فإن الحضارة المصرية القديمة كانت من أسبق الحضارات حرصًا على معرفة عدد السكان ، وإن اختلفت الروايات فى تحديد توقيت أول حصر للسكان فى مصر بين عامى (3440ق م) و(2500 ق م) ، وتلك الروايات - رغم إختلافها - تمثل دلاله واضحة على قدم وعراقة العمل الإحصائى فى مصر.









واضاف اللواء خيرت بركات، كانت عمليات التعداد تجرى فى ذلك الوقت لأغراض معينة كالعمليات الحربية وبإنتقال الدولة المصرية من زمن لآخر اتسع نطاق عدد السكان وتنوعت أغراضه ، وبالتالى اتسع نطاق العمل الإحصائى فى مصر من زمن لآخر .





وتابع :وفى العصر الحديث فقد أنشأ أول مكتب للإحصاء فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1870 تحت مسمى المكتب المركزى للاحصاء وأخذ فى التطور بمرور الوقت الى أن وصل الى الكيان الحالى الجهاز المركزى للتعبئة العام والاحصاء عام 1964م.





واشار آلى أنه لا نـجد منحى من مناحى حياتنا لا يتواجد فيه الإحصاء الذى تشعبت وتعددت أوجه ومجالات إستخدامه حتى أصبح أداه مرجعية فى تنوير صناع القرار وفى تحديد وإختيار برامج التنمية والمستهدفين فيها من فئات إجتماعية ومناطق جغرافية.



