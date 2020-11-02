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فن

شاهد نسرين طافش تخطف الأنظار بصورة عبر انستجرام.. والجمهور يتغزل بها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:35 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكرى
شاركت  الفنانة نسرين طافش ، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وتألقت نسرين طافش بإطلالة كاجول حيث ارتدت توب  أبيض وبنطلون جينز وعلقت قائلة: "أنت الروح لروح الكون واسمك محبة #جلال_الدين_الرومي ". 

وجاءت التعليقات كالتالي:
-قمر اوي
-شكلك يجنن
-ازاي حلوه كده

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد

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