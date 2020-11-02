AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 23 مليون جنيه..محافظ الشرقية يفتتح أقسام بمستشفى الزقازيق العام بعد تطويرها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة أقسام الإستقبال والطوارئ - العناية المركزة للأطفال والقلب - القسطرة القلبية - والعناية المتوسطة للقلب بمستشفى الزقازيق العام بتكلفة إجمالية ٢٣ مليون و 600 ألف جنيه ، بالتعاون بين المديرية والمجتمع المدني وذلك لإستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى ، فى إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

 
وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عرض تفصيلي عن مراحل تطوير الأقسام الطبية بالمستشفى حيث تم الإشارة إلى أنه تم تطوير قسم الإستقبال والطوارئ ، بتكلفة ٣.٦ مليون جنيه، وذلك علي مرحلتين، حيث بلغت المرحلة الأولي ١.٢ مليون جنيه، والمرحلة الثانية ٢.٤ مليون جنيه، ليصل عدد الأسره إلي ٢١ بدلًا من ١٢ سرير ، وقسم القلب بتكلفة ١٧ مليون جنيه، وقسم القلب والذي يشمل القسطرة القلبية وتضم "غرفة العمليات، وحدة التحكم، وحدة التحضير والإفاقة بقوة ٥ آسره"، وعناية مركزة للقلب بقوة ٩ آسره بزيادة ٣ آسره عن العناية القديمة، وعناية متوسطة للقلب بقوة ٤ آسره، مزودة بأجهزة "إيكو، إيكو مجهود دوائي، إيكو بالمنظار، رسم قلب بالمجهود، رسم قلب محمول"، والعناية المركزة للأطفال بتكلفة ٣ مليون جنيه، كما تم إنشاء عناية مركزة بقوة ٨ آسره مزودة بعدد ٧ أجهزة تنفس صناعي، و ١٠ مونيتور، و ١٨ سيرنج بامب، وجهاز سباب، وجهاز 3، ABG منظار حنجري.

وأكد محافظ الشرقية أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التى تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقًا للإمكانات المتاحة ، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدنى لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وأوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن إستقبال المرضى والمترددين على المستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم ، والإستعداد الجيد للتعامل مع الموجة الثانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح ٧ مستشفيات طبية بنطاق ٥ مراكز بمحافظة البحيرة

بالتزامن مع احتفالاتها بالعيد القومي| البحيرة تستعد لافتتاح 206 مشروعات.. وإنشاء وتطوير 15 مسجدا بـ 8 مراكز

بتكلفة 3.11 مليار جنيه.. تنفيذ 11 مشروعا خدميا بالصحة والشباب والإسكان والكهرباء بالزقازيق

بتكلفة ٦ ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مستشفيي ههيا

مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالشرقية على مستشفى أبو كبير والمعمل الإقليمي

الافتتاح قريبا.. الخشت يعلن تطوير استقبال قصر العيني بـ 300 مليون جنيه

ترشيحاتنا

خاص| تعرف على موقف لاعبي الرجاء الأساسيين من خوض لقاء الزمالك

إصابة ميليتاو نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

هل يجوز إعطاء ابني المتعثر ماديا زكاة مالي .. أمين الإفتاء يجيب

موجز السوشيال ميديا.. مخرجة مسلسل بـ 100 وش تشن هجوما حادا على أبطاله.. والشناوي يودع أحمد فتحي بكلمات مؤثرة

الذهب يعاود الارتفاع.. عيار 18 يسجل 708 جنيهات للجرام |تفاصيل

وزير الرياضة: مبنخافش من حد .. والقرارات الحاسمة فى وقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

ظاهرة بركانية ودخان كثيف يخرج من باطن الأرض بـ الهنداو الجبلية في الوادي الجديد..شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة