بتكلفة 23 مليون جنيه..محافظ الشرقية يفتتح أقسام بمستشفى الزقازيق العام بعد تطويرها

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عرض تفصيلي عن مراحل تطوير الأقسام الطبية بالمستشفى حيث تم الإشارة إلى أنه تم تطوير قسم الإستقبال والطوارئ ، بتكلفة ٣.٦ مليون جنيه، وذلك علي مرحلتين، حيث بلغت المرحلة الأولي ١.٢ مليون جنيه، والمرحلة الثانية ٢.٤ مليون جنيه، ليصل عدد الأسره إلي ٢١ بدلًا من ١٢ سرير ، وقسم القلب بتكلفة ١٧ مليون جنيه، وقسم القلب والذي يشمل القسطرة القلبية وتضم "غرفة العمليات، وحدة التحكم، وحدة التحضير والإفاقة بقوة ٥ آسره"، وعناية مركزة للقلب بقوة ٩ آسره بزيادة ٣ آسره عن العناية القديمة، وعناية متوسطة للقلب بقوة ٤ آسره، مزودة بأجهزة "إيكو، إيكو مجهود دوائي، إيكو بالمنظار، رسم قلب بالمجهود، رسم قلب محمول"، والعناية المركزة للأطفال بتكلفة ٣ مليون جنيه، كما تم إنشاء عناية مركزة بقوة ٨ آسره مزودة بعدد ٧ أجهزة تنفس صناعي، و ١٠ مونيتور، و ١٨ سيرنج بامب، وجهاز سباب، وجهاز 3، ABG منظار حنجري.





وأكد محافظ الشرقية أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التى تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحى طبقًا للإمكانات المتاحة ، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدنى لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.





وأوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن إستقبال المرضى والمترددين على المستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم ، والإستعداد الجيد للتعامل مع الموجة الثانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.