الأساتذة الفائزون بجوائز جامعة عين شمس.. محمد السعيد ألف 35 كتابا في اللغة الفارسية.. منى طلعت ساهمت في إنشاء شعبة الفيزياء الحيوية.. ووجيدة عبد الرحمن شاركت بابتكار علاج للبلهارسيا

الحاصل على جائزة جامعة عين شمس التقديرية:

ألفت ٣٥ كتابا في اللغة الفارسية وحصلت على الكثير من الأوسمة

الحائزة على جائزة المرأة التقديرية:

ساهمت في إنشاء شعبة الفيزياء الحيوية بكلية العلوم جامعة عين شمس

الحائزة على جائزة النيل التقديرية:

شاركت بابتكار علاج للبلهارسيا والعديد من الأبحاث لعلاج الأمراض الكبدية









قال الدكتور محمد السعيد جمال الدين، الأستاذ متفرغ بكلية الآداب بقسم اللغات الشرقية، الحاصل على الجائزة التقديرية بجامعة عين شمس، إنه تم تعيينه عام ١٩٦٨، وكان لأساتذته أثر كبير في مشوراره في التدريس.





وأكد "السعيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه ألف ٣٥ كتابًا في اللغة الفارسية، مشيرا إلى أنه كتب ٥٥ مقالا علميا، وتم تكريمه في عدة دول، وحصل على العديد من الأوسمة والنياشين.





وأشاد الأستاذ متفرغ بكلية الآداب، بحفل التكريم الذي أقيم أمس بكلية الآداب جامعة عين شمس منوها بأنه وهب حياته للتدريس.





الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس صباح أمس، أهدى درع الكلية للدكتور محمد السعيد جمال الدين أستاذ اللغة الفارسية بقسم اللغات الشرقية بمناسبة حصوله على جائزة جامعة عين شمس التقديرية تكريمًا وتتويجًا لجهوده العلمية والأكاديمية.









وأعرب "مرتضى"، عن فخره بتكريم الكلية لأحد أعلامها البارزين في مجال اللغة الفارسية الذي لم يأتِ نجاحه من فراغ، بل نتيجة الجمع بين العلم والثقافة العامة والمهارات غير التقليدية والأخلاق الحميدة وعدم الانغلاق على التخصص الدقيق فقط، إضافةً إلى حسه الوطني لذلك استحق التكريم من الجامعة والكلية، كما تمنى له المزيد من التكريمات على جميع المستويات.





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كما وجه "مرتضى"، الكلمة، إلى أساتذة الكلية ولصغار الباحثين، بأن يحذوا حذو الأساتذة الكبار من خلال فتح آفاق الاطلاع والثقافة الخاصة والعامة خاصة أن كل سبل الاطلاع متاحة لتطوير الذات مما يلقى بدوره على النهوض بمصرنا الحبيبة في جميع المجالات.





فيما أعرب الدكتور محمد السعيد جمال الدين عن سعادته بهذا التكريم الذي يعد تكريمًا وتتويجًا لرحلة علم وعمل طويلة وبحث واجتهاد بدأت بعد سنوات قليلة من نشأة قسم اللغات الشرقية مع نشأة كلية الآداب ونشأة الجامعة حيث حظي القسم منذ نشأته بوجود هيئة تدريس على أعلى مستوى علمي ومعرفى لأن الأساتذة كانوا حاصلين على الدكتوراه من جامعات غربية مثل السوربون – جامعة لندن – جامعة طهران وغيرها من الجامعات العريقة وأتوا إلى مصر لينقلوا هذه الخبرات.





واكتسب القسم شهرته بين البلاد العربية فأصبح بيت الخبرة في مجالات اللغات الفارسية والتركية والعبرية وأصبح يؤخذ برأي متخصصيه في العديد من القضايا القومية الكبرى، إضافة إلى التعاون العلمي من خلال الأساتذة الزائرين وزيادة فرص السفر إلى بلاد التخصص لمعايشة اللغة في بلادها.‏





أكدت الدكتورة مني طلعت أستاذة الفيزياء الحيوية المتفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس والحائزة على جائزة المرأة التقديرية أنها حصلت على الجائزة نتاج إنجازاتها ومساهمتها فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية والمشاركة المجتمعية.









وأضافت الدكتورة منى طلعت خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تقديرًا لمسيرتي العلمية ومساهمتي فى إنشاء وتأسيس شعبة الفيزياء الحيوية لأول مرة بكلية العلوم جامعة عين شمس وكذلك إنشاء معامل الطلاب للسنوات الأربع بالتجارب والكتب المعملية ووضع البرامج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.









وأشارت أستاذة الفيزياء الحيوية الي القيام بعمل برامج للقياسات الكهروفسيولوجية من الأنسجة الحية والمساهمة فى إنشاء وحدة الاشعاع والوقاية وذلك بالتعاون بين شعبتى الفيزياء الحيوية والفيزياء النووية، بالإضافة إلى المساهمة فى تعريب العلوم وتأليف كتب علمية باللغة العربية.





وأوضحت أنها أقامت قناة علمية بين جامعة عين شمس وجامعة ليفربول بإنجلترا لطلاب الدكتوراة، والمشاركة فى أنشطة علمية لخدمة المرأة والعلم والمجتمع وحضور مؤتمرات المرأة فى الفيزياء.





وتابعت أنها عملت كمستشارة فنية لمؤسسة " التعليم أولا" وهى مؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية والتربوية بالقطاع التعليمى الحكومى، والمشاركة بصالون ثقافى لمناقشة وضع مدارس " STEAM " بمصر لرعاية الموهوبين فى مجالى العلوم والرياضيات.













أكدت الدكتوره وجيدة عبد الرحمن انور عبده الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة عين شمس و الحائزة على جائزة النيل فى العلوم و العلوم التكنلوجيا المتقدمة انها حصلت على الجائزة نتاج إنجازاتها فى مجال العلوم الطبية و صناعة الدواء .





وأضافت عبد الرحمن ان مجالاتها البحثية تهدف للحفاظ على صحة الفرد و القضاء على الامراض ، حيث شاركت فى مشاريع بحثية للقضاء على مرض البلهرسيا و اكتشاف دواء له و البحث فى مجالات الامراض الكبدية









و قد تولت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن منصب

أستاذ الصحة العامة، كلية الطب - جامعة عين شمس بالقاهرة ـ جمهورية مصر العربية

• رئيس قسم البحوث – كلية الطب بالقوات المسلحة منذ أغسطس 2019

• رئيس الجمعية المصرية والافريقية للمطفرات البيئية

• رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي و الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي





• باحث رئيسي لعدة مشروعات لدراسة الخصائص السكانية والحالة الصحية ومستوي الخدمات الصحية وعوامل الخطورة مثل تلوث البيئة والتدخين والسمنة والأمراض المختلفة مثل داء البلهارسيا، وأمراض الإسهال والالتهاب الكبدي وسرطان المثانة. وتناولت مجموعات تتعرض لنوعيات مختلفة من المخاطر مثل المهاجرين والصيادين حول بحيرة البرلس (بتمويل من جهات محلية و دولية) وأتسم إنتاجها العلمى بالحرص على الربط بين النظريات والتطبيق العملي و الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض.





• عملت على تطوير النظام الصحي بمصر سواء من خلال برنامج الإصلاح الصحي – وزارة الصحة (1996-2002)، أو المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل (2013-2017)، و التنسيق بين منظمات المجتمع المدني المهتمة وسعت دائما للتنسيق بين الشركاء في البرامج المختلفة .





• التقدير الدولي: حصلت على منحة مارى كورى من الاتحاد الأوربي فى عام ٢٠٠٨. وانتخبت كزميل بهيئة رامازينى العالمية ومقرها مدينة كاربى بإيطاليا (منذ عام ٢٠٠٦ حتى الأن). و كذلك جائزة الدكتور شوشة - منظمة الصحة العالمية لما لها من إسهامات قيّمة في مجال تحسين الصحة بإقليم شرق المتوسط عن عام ٢٠٠١ و كذلك تقدير من وزارة الصحة الأمريكية لتعاونها فى مبادرة مصريون أصحاء عام ٢٠٠١ و جائزة الجمعية الأمريكية والاتحاد الدولى لجمعيات المطفرات البيئية عن الكفاءة والامتياز فى البحث العلمى عام ١٩٨٧، ٢٠٠١.





• التقدير المحلي: جائزة جامعة عين شمس التقديرية 2018 و جائزة الامتياز فى البحث العلمى من جامعة عين شمس عام ١٩٨٩ و جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية عام ١٩٩٢ و درع تقدير من وزير الصحة والسكان عن المشاركة في إعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل 2017 و كذلك شهادات تقدير ودروع من جامعة عين شمس ونقابة الأطباء وجهات أخري فى سنوات مختلفة.









وكان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019 (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).





وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فاز بجوائز الدولة لعام 2019 كل من د. هشام فؤاد محمد ود. يحيى أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتين، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزًا وحُجبت جائزتان.



