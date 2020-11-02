تعليم أسوان تنفى إصابة طالبين بمدرسة صناعية بفيروس كورونا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن ما أثير من شائعة مغرضة على صفحات التواصل الاجتماعى (فيس بوك) حول إصابة طالبين بمدرسة محمد صالح حرب الصناعية الثانوية بفيروس كورونا حيث كان ذلك مصحوبًا بصورة لسيارة إسعاف أثناء دخولها المدرسة، هو كلام عارِ تمامًا من الصحة.





وأشارت المديرية في بيانها بأن واقعة دخول سيارة الإسعاف للمدرسة، تعود إلى يوم السبت ٣١ أكتوبر المنقضي بعد إصابة إحدى الطالبات بقسم الإلكترونيات بالمدرسة بحالة إغماء.









وأوضح البيان بأنه قامت المدرسة على إثر هذه الواقعة بطلب سيارة الإسعاف، والتى قامت بنقل الطالبة إلى المستشفى برفقة إحدى المعلمات، وتم تشخيص حالة الطالبة بهبوط فى الدورة الدموية وتم تقديم الإسعافات الأولية وتقديم الخدمة العلاجية لها.





وفي هذا السياق تؤكد المديرية خلو مدارسها من أى حالات كورونا، وتهيب برواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى نقل الأخبار والتي تتسبب في حالة من الذعر والبلبلة بين أفراد المجتمع.





وكان قد عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا بأعضاء الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل وعلى رأسهم محمود رزق مدير الوحدة، وذلك بحضور عبدالكريم لطفى وكيل المديرية، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، وأحمد ماهر منسق مشروع الوايز بأسوان.