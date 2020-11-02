سحر.. تعرف على فوائد قشر الرمان المجفف للبشرة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية قشر الرمان التي تعود على البشرة والشعر والجمال والتي تشمل:





1- مطحون قشر الرمان هو مرطب طبيعي للبشرة: يمكن خلطه مع اللبن ووضعه على الوجه لمدة عشرة دقائق ثم غسله بالماء البارد.

2- مقشر طبيعي للبشرة لازالة الخلايا الميتة: يمكن خلط السكر البني مع مسحوق قشر الرمان وزيت الزيتون واستخدامه لتقشير البشرة بتدليكها به ثم غسلها بماء فاتر.

3- الوقاية من أشعة الشمس وتقليل خطر الاصابة بسرطان الجلد: قم بمزج مسحوق قشر الرمان مع مجموعة من الزيوت العطرية وفيتامين E، ثم ضعه على بشرتك كواقي طبيعي من الشمس.

4- معالجة حب الشباب ومحاربة البثور: اعمل على مزج مسحوق قشر الرمان مع القليل من ماء الورد وتطبيقه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

5- محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن: استخدم مسحوق قشر الرمان مع زيت الزيتون أو الافوكادو أو الحليب وقم بتطبيقه لمدة ربع ساعة على الوجه ومن ثم غسله بالماء الفاتر.