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مرأة

سحر.. تعرف على فوائد قشر الرمان المجفف للبشرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية قشر الرمان  التي تعود على البشرة والشعر والجمال والتي تشمل:

1- مطحون قشر الرمان هو مرطب طبيعي للبشرة: يمكن خلطه مع اللبن ووضعه على الوجه لمدة عشرة دقائق ثم غسله بالماء البارد.
2- مقشر طبيعي للبشرة لازالة الخلايا الميتة: يمكن خلط السكر البني مع مسحوق قشر الرمان وزيت الزيتون واستخدامه لتقشير البشرة بتدليكها به ثم غسلها بماء فاتر.
3- الوقاية من أشعة الشمس وتقليل خطر الاصابة بسرطان الجلد: قم بمزج مسحوق قشر الرمان مع مجموعة من الزيوت العطرية وفيتامين E، ثم ضعه على بشرتك كواقي طبيعي من الشمس.
4- معالجة حب الشباب ومحاربة البثور: اعمل على مزج مسحوق قشر الرمان مع القليل من ماء الورد وتطبيقه على الوجه لمدة 20 دقيقة.
5- محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن: استخدم مسحوق قشر الرمان مع زيت الزيتون أو الافوكادو أو الحليب وقم بتطبيقه لمدة ربع ساعة على الوجه ومن ثم غسله بالماء الفاتر.
6- يعزز صحة الشعر ويقويه: بفضل محتواه من المعادن ومضادات الأكسدة، كما ويحارب قشرة الرأس.

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