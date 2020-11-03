تعرف على أفضل سعر لبيع وشراء الريال السعودي اليوم 3-11-2020

يقدم بنك اتش اس بى سى HSBC أفضل سعر لتبيع له الريال السعودى وهو 4.18 جنيه.
ويقدم بنك التعمير و الاسكان أفضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه.
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى بالبنك الاهلى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
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وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.18جنيه للشراء، و 4.20 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
ويقدم بنك التعمير و الاسكان أفضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه.
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى بالبنك الاهلى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
اقرأ ايضا ..350 مليون دولار قيمة المراحل الثلاث لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.18جنيه للشراء، و 4.20 جنيه.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.