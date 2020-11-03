AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أفضل سعر لبيع وشراء الريال السعودي اليوم 3-11-2020

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
Advertisements
علياء فوزى
يقدم بنك اتش اس بى سى HSBC أفضل سعر لتبيع له الريال السعودى وهو 4.18 جنيه.
 

ويقدم بنك التعمير و الاسكان أفضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه.


ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى بالبنك الاهلى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .


اقرأ ايضا ..350 مليون دولار قيمة المراحل الثلاث لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.18جنيه للشراء، و 4.20 جنيه.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على افضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم السبت 26-9-2020

أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-10-2020

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى.. اليوم

تعرف على أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودى اليوم الإثنين

تعرف على أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى بمستهل تعاملات الأربعاء

ترشيحاتنا

بعد عقد قرانها.. 10 صور لـ درة برفقة زوجها هاني سعد.. شاهد

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اعتذار كهربا لـ فضل على واقعة احتفالية الدوري

حشرة غريبة تهاجم مدينة الأقصر وتملأ مساحة 500 متر مربع

دعما من جماهير الأهلي في أزمته مع فضل.. هاشتاج #كهربا_ردك_بالملعب يتصدر تويتر

انسي غازات البطن وانسفي الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب يوميا على الريق

أكذوبة اعتذار كهربا لـ محمد فضل.. كواليس ما حدث داخل اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 5 خطوات.. حول إطارات سيارتك لتحفة فنية

تعرف على موعد الإعلان الرسمي لـ BMW iNext الكهربائية الجديدة

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه