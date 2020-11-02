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فن

شاهد.. رقصة درة وهاني سعد على أنغام «فرحة» و«طلي بالأبيض»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:12 م
درة وهانى سعد
درة وهانى سعد
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من الفيديوهات لحفل زفاف الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد؛ وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت درة فى الفيديو وهى ترقص مع عريسها على أغنية "بيت حبيبي" ليارا، وكذلك لحظة دخولها قاعة العرس لأول مرة على أنغام أغنية "طلي بالأبيض" للفنانة ماجدة الرومي.

كما رقصت على أنغام أغنية "فرحة" للمطرب محمود العسيلى. 

واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه.  

وظهر هاني سعد، في جلسة تصوير عقد القران يرتدي ساعة من ماركة royal oak يبلغ ثمنها ٣١ ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل ٤٩٥ ألف جنيه مصري.

وتم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت درة على الصور، "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات  تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وكتبت لها الفنانة لطيفة، "الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك".

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