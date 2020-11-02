الديهي عن "واقعة طفل المرور": نثق في تطبيق مؤسستنا القضائية للقانون

علق الإعلامي نشأت الديهي، علي بيان نادي القضاء علة واقعة "طفل المرور" قائلا: "فكرة تربية الأبناء ليست سهلة".
وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية ten"" اليوم الإثنين: "نحن نثق في مؤسستنا القضائية، وفي تطبيقها للقانون، ولكن تحول الأب إلى ماكينة فلوس أكبر خطأ في تربية الأطفال.. هذا مش دور الأب دوره التوعية.. وعلينا زراعة الخير في أولدنا".
وتابع الديهي: "لا ترب ابنك على الكراهية.. ولا يعيب المجتمع أن يكون هناك أحد فاسد فلدينا مؤسسات دولة عريقة العالم كله يتحاكي بها".