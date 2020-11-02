الديهي عن "واقعة طفل المرور": نثق في تطبيق مؤسستنا القضائية للقانون

علق الإعلامي نشأت الديهي، علي بيان نادي القضاء علة واقعة "طفل المرور" قائلا: "فكرة تربية الأبناء ليست سهلة".





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية ten"" اليوم الإثنين: "نحن نثق في مؤسستنا القضائية، وفي تطبيقها للقانون، ولكن تحول الأب إلى ماكينة فلوس أكبر خطأ في تربية الأطفال.. هذا مش دور الأب دوره التوعية.. وعلينا زراعة الخير في أولدنا".



